Le depositaron 330 veces su sueldo, renunció, se quedó con el dinero y no fue delito según la Justicia

Un error administrativo terminó en una historia judicial que llamó la atención en Chile y en el exterior. Un trabajador del Consorcio Industrial de Alimentos de Chile recibió por equivocación una transferencia bancaria equivalente a 330 veces su salario mensual, un hecho que derivó en una causa penal que se extendió durante más de tres años y que finalmente fue desestimada por la Justicia chilena.

El episodio ocurrió en mayo de 2022, cuando la empresa le depositó al empleado 165 millones de pesos chilenos, una cifra cercana a los 180 mil dólares. Al advertir el error, la compañía se comunicó de inmediato con el trabajador para solicitarle la devolución del dinero. En un primer momento, él aceptó restituir la suma, según informó el medio británico Mirror. Sin embargo, tres días después presentó su renuncia y no devolvió el monto transferido.

Frente a esta situación, la empresa decidió denunciarlo penalmente por robo, al considerar que el trabajador había actuado de mala fe al quedarse con el dinero y abandonar su puesto laboral. El caso avanzó en la Justicia y generó debate en torno a la responsabilidad del empleado frente a un error ajeno.

Qué pasó durante el juicio

Durante el proceso judicial, la defensa sostuvo que no existió delito, ya que el dinero no fue obtenido mediante engaño, fraude ni manipulación del sistema bancario. Según ese argumento, la transferencia fue realizada de forma voluntaria y errónea por la propia empresa, sin ninguna acción previa del trabajador que pudiera encuadrarse en una conducta delictiva.

Finalmente, en septiembre de 2025, un tribunal de Santiago de Chile resolvió desestimar la denuncia penal. Los jueces concluyeron que el hecho no configuró el delito de robo, sino una figura de “apropiación no autorizada”, que no está penada por la legislación chilena.

El fallo puso fin a una causa que se prolongó por más de tres años y reabrió el debate sobre los vacíos legales en torno a los errores bancarios, las obligaciones de restitución y los límites del derecho penal en este tipo de situaciones.