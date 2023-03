Las estimaciones de la inflación por el Gobierno: se espera que febrero haya cerrado en torno del 6%

El segundo mes del año suele tener una inflación menor a la de enero -que fue de 6%-, por lo que en sintonía a estimaciones privadas, el Gobierno espera que febrero haya marcado una medida entre 5,8% y 6,2%, según fuentes del Ministerio de Economía.

En medida a este rango, se confirmó que sería el número que está manejando la Secretaría de Programación Económica, dirigida por el viceministro Gabriel Rubinstein. Si este próximo martes este dato fuese ratificado por el Indec, la suba de precios llegaría al 100% en la medición interanual.

Para que la marca interanual llegue al 100%, la inflación al mes debería ser mayor al 5,3%, algo que había sido previsto por consultoras privadas y que ahora, es estimado por el Palacio de Hacienda.

La inflación en la Ciudad marcó un avance de 6% en el mes de febrero con una suba de 7,7% en alimentos y bebidas. Por otro lado, en las últimas semanas de enero se vio también un impacto más importantes para la carne que tuvo un fuerte incremento con alzas de más de 20%, de acuerdo a analistas.

Inflación acumulada podría ser del 98,9$

La conocida “inflación de los trabajadores”, calculada por la UMET, reveló un avance de 6,3% en el mes pasad, llegando al 101,8% interanual por primera vez desde 1990.

El director general del Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) y exministro de Educación de la actual gestión, Nicolás Trotta, explicó como dato más relevante que la inflación interanual perforó los tres dígitos por primera vez desde la salida de las hiperinflaciones de 1989-90 y se ubicó en el 101,8%”.

En este sentido, Trotta señaló que en el primer bimestre del años los precios acumular una suba de 12,1%, de mantenerse esta alza a lo largo del años, “sería compatible con una inflación acumulada del 98,8%”.

Por su parte, el director de Economía de Fundar y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y de la UBA, Guido Zack, consideró que el proceso inflacionario actual “no va a reducirse” dadas las políticas implementadas.

“Una reducción del déficit fiscal y del financiamiento monetario, un equilibrio de la cuenta corriente como únicas medidas no alcanza. Tampoco un control de precios y salarios, una política de ingresos, sin una consistencia macro por detrás”, explicó Zack, quien considera se debe implementar una política que ataque todos los frentes a la vez.

De la misma manera, el experto señaló que en febrero no esperan que la inflación sea moderada porque no están dadas las condiciones para que los precios se moderen. “Si pasa, como sucedió en noviembre y diciembre, no será sostenible”, destacó.