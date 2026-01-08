La embajada de Japón ofrece trabajo: cuáles son los requisitos para el puesto administrativo libre

La Embajada de Japón en Argentina publicó un aviso en sus redes sociales oficiales a fin de difundir una búsqueda laboral para un puesto en su equipo administrativo.

Según detallaron, las tareas se realizarán en la Embajada del Japón en Argentina (Bouchard 547, Piso 17), en el horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas.

Cuáles son las tareas del puesto que ofrece la Embajada de Japón

En el anuncio indicaron que las principales tareas serán las siguientes:

Redacción y traducción de cartas, documentos, etc. (español, inglés).

Gestión de listas de contactos mediante software informático, y envío y gestión de envíos postales.

Búsqueda de información disponible públicamente a través de Internet (incluidos asuntos relacionados con la medicina).

Tareas de secretaría, como coordinación de agendas y acompañamiento de funcionarios a citas (incluidos asuntos relacionados con la medicina).

Respuesta a diversas consultas externas por correo electrónico (español, japonés).

Asistencia en visitas médicas.

Cuáles son los requisitos para aplicar al puesto

Entre los requisitos se destaca:

Residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o alrededores.

Idiomas: castellano (indispensable) e inglés o japonés.

Tener conocimiento de manejar PC y dominio de herramientas informáticas (Word, Excel, Outlook etc.) o estar dispuestaos a aprender a utilizar estas aplicaciones de software.

Tener experiencia laboral en sector público o privado como secretario/a, recepcionista o en manejo de agenda de oficiales.

Cómo aplicar al puesto en la Embajada de Japón

Desde la institución indican que quienes tengan interés en aplicar al puesto, deben enviar su CV en castellano con foto y fotocopia de un documento de identidad (DNI u otros), hasta el 12 de enero de 2026 a:

E-mail: ar-saiyou1@bn.mofa.go.jp

Correo postal: Bouchard 547, Piso 17, CABA, Sección Administración de la Embajada del Japón.