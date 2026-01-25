La economía del día a día no sale del “rojo”

Los datos de la economía doméstica siguen siendo malos para el Gobierno. Los estudios de consumo, tanto oficiales como privados, muestran un “día a día” opaco para empresas y comercios por la poda del poder adquisitivo.

Las bondades del superávit fiscal y la estabilidad cambiaria siguen sin reflejarse en la actividad cotidiana y la demora en el “derrame” atiza inquietudes.

Un trabajo de la consultora Scentia reveló que en diciembre el consumo masivo registró una caída en volúmenes de 0,3% con relación al mismo período del año pasado.

Esto quiere decir que, a dos años de Gobierno, la política económica aún no logra consolidar un crecimiento constante en la producción y venta de productos básicos.

En la medición de todo el año, se observó una suba de 2%, que estuvo favorecida por una base de comparación muy baja de 2024 y, además, porque los primeros meses de 2025 habían sido positivos.

Cómo fueron los resultados en los distintos comercios

Los principales canales de consumo fueron los que más sufrieron. Por ejemplo, en supermercados se detectó una caída en el nivel de compras de 4% interanual en diciembre. Esto dejó un saldo negativo de 5,2% para todo 2025 vs. 2024.

En los mayoristas, la baja fue de 0,5% interanual en el último mes del año pasado y de 5% en todo el período.

La explicación oficial a estos resultados es que la estabilidad de precios lleva a los consumidores a no “stockearse”, ya que ahora se realizan las compras ajustadas al día.

Sin embargo, las ventas en los comercios de proximidad (autoservicios menores o los popularmente conocidos como “chinos”) tampoco mejoraron en forma sustantiva. Siempre de acuerdo al trabajo de Scentia (que se realiza en base a facturación de las empresas de productos con código de barras definido), en diciembre este segmento tuvo una leve alza de 2,9%. Sin embargo, esta recuperación apenas alcanzó para que 2025 termine “empatado” con 2024.

En kioscos y tiendas –otra de las divisiones de la muestra- durante el mes pasado, las ventas subieron 0,3% y tuvieron un año más fructífero con un avance de 9,1%.

En farmacias, donde se amplió la oferta y no solo se venden remedios, las ventas bajaron 1,9% en el mes y subieron en el año 2,3%.

El canal de mayor incremento fue el “on line”, con incrementos de 32,3% en el mes y 14,1% en el año.

La explicación del Gobierno

El Gobierno dice que la caída en las góndolas de supermercados y mayoristas se compensa con la expansión del e-commerce. Sin embargo, desde la empresa que lleva a cabo el trabajo se aclaró a Vía País que este canal es casi marginal y que en promedio no alcanza al 5% de las ventas totales, con lo cual “no mueve la aguja” al momento de hacer un análisis de lo que está pasando “en la calle”.

Los datos privados correlacionan con los oficiales del INDEC. El organismo informó este jueves que la venta en supermercados en noviembre (esa serie siempre tiene casi dos meses de rezago) cayó 2,8% interanual y 3,8% contra octubre. Al igual que los informes privados, el acumulado de 11 meses dio un alza de 2,2% a partir de lo que sucedió en el arranque del período y por la deprimida base de comparación.

El trabajo del INDEC precisó que la facturación en los salones fue de $ 2,1 billones, mientras que a través del on line se vendieron $ 79 mil millones. Esto demuestra el poco peso que aún tiene esta modalidad sobre el total de las ventas. El ticket promedio es de unos $ 32.714, con un alza de 28,7%, por debajo de la inflación.

A su vez, el organismo oficial precisó que en los mayoristas las ventas en noviembre se desplomaron un 8,3%. Contra octubre mejoraron 1,3%. La variación acumulada de once meses da una contracción de 7,7%.

Lo mismo se observó en los principales shoppings: baja interanual en volumen de 2,3%, aunque en el año subieron 4,3%.

A favor

El dato a favor es que en enero mejoró la confianza del consumidor tras la caída que se había producido en el final de 2025.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella registró un aumento de 2,24% con respecto a febrero.

El ICC avanzó a 46,57 puntos, pero en la comparación interanual se mantiene un 1,72% por debajo del nivel registrado en enero de 2025.

Un dato llamativo es que la esperanza de progreso aumentó en mayor medida (3,32%) en los hogares de menores recursos respecto de los sectores de ingresos altos (1,72%).

Otro dato interesante es que las expectativas son más favorables en el interior del país (+7,9% comparando con diciembre) que en la Ciudad de Buenos Aires (-1,48%) y en la provincia de Buenos Aires (-0,07%).