Invitó a salir a una chica, pagó todo y gastó $260.000: qué hicieron

Julirocyo es el perfil en redes de una influencer que se presenta como creadora de contenido, especialmente dedicada a dar tips de belleza y a explicar cómo monetizar con marcas. Semanas atrás sorprendió al revelar que gasta unos 4.500.000 por mes y, ahora, subió la apuesta al detallar cuánto gastó un chico que la invitó a salir por primera vez.

Para empezar le subió unos puntos al cortejador porque si bien no tenía auto propio, le abrió la puerta del Uber, en el que gastó $10.500.

La cita era un obra de teatro de circo. “Y yo así vestida”, comentó la joven, que “se había puesto todo encima”. De todos modos, el plan le pareció excelente y en este gastó $50.000.

“Después caminamos y me llevó a un sushi que estaba muy bueno. Se ve que ser quería ahorrar el Uber”, reflexionó la chica. Ahí, el gasto fue de $110.000. “Me encantó porque no tuve ni que amagar a que yo sacaba plata”, comentó.

El pueblo quiere saber: ¿cómo terminó la noche?

La cita continuó en un bar de tragos, adonde llegaron en un Uber que costó $5000. Los tragos sumaron otros $75.000.

Para finalizar la noche, se subieron a otro auto de aplicación que llevó a la influencer a su departamento y tuvo un costo de $8.500.

“Obviamente no lo hice pasar porque era la primera vez que lo veía”, dijo la chica, quien señaló que, en total, el chico gastó unos $259.000. “Ustedes qué dicen, ¿me va a volver a invitar o lo hice gastar mucho?“, se preguntó la influencer.