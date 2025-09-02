Imperdibles ofertas en tecnología y electrodomésticos: hasta 45% de descuento y 12 cuotas.

Hasta este miércoles 3 de septiembre se celebra la séptima edición de Electro Fans, el evento tecnológico que invita a aprovechar descuentos y opciones de financiación imperdibles.

En esta ocasión participan 7 de las principales cadenas del sector: Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City.

Qué descuentos pueden encontrarse en Electro Fans

Las marcas ofrecen descuentos de hasta el 45% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés en una amplia selección de categorías.

En esta edición, los clientes podrán acceder a ofertas exclusivas en televisores, celulares, gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, productos de cuidado personal, lavado, bazar, herramientas, artículos para bebés y mucho más.

Con una propuesta federal, las promociones estarán disponibles en sucursales físicas y en plataformas online, con envío a todo el país.

“Electro Fans ya se marcó como una cita clave dentro del calendario comercial argentino. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los consumidores, ofreciéndoles acceso a la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada”, expresaron los organizadores.

El evento invita a los consumidores a “anticipar compras, renovar sus productos para el hogar o animarse a las últimas tendencias en tecnología, con precios y planes de financiación pensados para facilitar el acceso en todo el país”.

Las ofertas están disponibles tanto en la web del evento como en los sitios de las marcas. Además para conocer más detalles se acceder a las redes sociales buscando el hashtag #ElectroFans.