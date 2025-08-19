FOGACAT potencia el entramado productivo con 100 garantías otorgadas

En apenas 10 meses de gestión, el Fondo de Garantía de Catamarca (FOGACAT) alcanzó la entrega de 100 garantías, lo que equivale a la asistencia de una PyME cada dos días. Este hito significó una inyección superior a los 4.000 millones de pesos en la economía provincial, con impacto directo en distintos sectores productivos.

Declaraciones de las autoridades

La presidenta de FOGACAT, Alejandra Nazareno, resaltó el carácter estratégico de la herramienta: “Con cada garantía estamos respaldando proyectos reales, que generan trabajo y desarrollo en Catamarca. Alcanzar las 100 garantías en tan poco tiempo demuestra que nuestra provincia cuenta con una herramienta ágil y cercana para acompañar a quienes producen”.

Por su parte, el gerente general de FOGACAT, Eduardo Castagnola, destacó la articulación con distintos actores del sistema financiero: “Este crecimiento es posible gracias al trabajo articulado con entidades financieras y al compromiso del equipo, que permite llegar con soluciones concretas a cada rincón de la provincia”.

Una política para potenciar a las PyMEs

FOGACAT se consolidó en estos meses como un instrumento clave para garantizar financiamiento accesible, especialmente en un contexto económico complejo. Su alcance abarca todo el territorio provincial y asiste tanto a PyMEs consolidadas como a emprendedores emergentes, fortaleciendo el entramado productivo catamarqueño.

Impacto y proyección

Con este nuevo logro, FOGACAT ratifica su misión de impulsar el crecimiento de las PyMEs y generar más oportunidades de empleo. El organismo prevé continuar ampliando su alcance y consolidando su rol como socio estratégico de quienes invierten, producen y generan valor en Catamarca.