Estas son las deudas con tarjetas de crédito que pierden validez y quedan sin efecto en enero de 2026

En enero de 2026, algunas deudas con las tarjetas de crédito quedan sin validez y pierden efecto, lo que significa que no podrán afectar el historial crediticio del acreedor afectado ni ser cobradas judicialmente.

Qué deudas quedan sin efecto y pierden validez en enero de 2026

Esto se da porque los datos vinculados a informes comerciales y crediticios solamente duran un tiempo máximo de 5 años, por lo que, pasado ese tiempo, ya no podrán ser cobradas de manera judicial, ni afectar el historial de la persona involucrada.

ARCHIVO - Varias tarjetas de crédito Visa y Master Card pueden verse en esta fotografía del jueves 8 de febrero de 2024, en Buffalo Grove, Illinois. (AP Foto/Nam Y. Huh, archivo)

La Ley de Tarjetas de Crédito especifica los plazos para que los bancos puedan hacer el reclamo judicial por una deuda:

1 año para acciones ejecutivas (juicio rápido de cobro)

3 años para acciones ordinarias (vía judicial común).

Si la deuda no es abonada, la información negativa se mantendrá durante un máximo de 5 años en el Veraz, mientras que, en caso de pagarse tras la prescripción, el registro mostrará por dos años adicionales desde la fecha de pago.

En ese contexto se aclaró que no hay un vencimiento automático que elimine la deuda, ya que el banco perdería el derecho a reclamarla de manera legal por vía judicial. De todas maneras, el antecedente continuaría afectando la reputación financiera del cliente.

Cómo saber cuál es tu situación en el Banco Central

Para tomar conocimiento de su situación crediticia, el usuario deberá entrar al sitio web del Banco Central, seleccionar la sección “Central de Deudores” e ingresar el CUIL para especificar su historial.

Situación 1: En situación normal

Situación 2: Con seguimiento especial

Situación 3: Con problemas

Situación 4: Con alto riesgo de insolvencia

Situación 5: Irrecuperable

Situación 6: Irrecuperable por disposición técnica