Estas personas pueden recibir un pago único de $547.288 en ANSES en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 algunos beneficiarios recibirán un pago extraordinario de $547.288 por única vez. Se trata de un monto que surge de la suma de distintas prestaciones sociales, con el reciente aumento del 1,9% previsto por la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Cómo se llega al monto de $547.288
Para acceder a este beneficio es necesario estar inscripto en cuatro programas distintos. La acumulación de todos ellos da como resultado el pago único confirmado para septiembre:
- AUH con discapacidad: $374.444
- Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250
- Complemento leche: $42.594
- Programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo): $78.000
La suma alcanza los $547.288, un ingreso extraordinario que se otorgará solo a quienes estén en todos estos programas en simultáneo.
Qué es el Complemento leche
Este beneficio forma parte del Plan de los 1000 Días, orientado al cuidado integral de mujeres embarazadas y niños en la primera infancia. Es una prestación no contributiva, es decir, no requiere aportes previos, y busca garantizar el acceso a la alimentación básica en etapas claves del desarrollo.
Qué es el programa Volver al Trabajo
El plan Volver al Trabajo, antes conocido como Potenciar Trabajo, acompaña a personas que buscan capacitarse o reinsertarse en el mercado laboral. Otorga una ayuda económica de $78.000, compatible con otras prestaciones como la AUH o la Tarjeta Alimentar.
AUH y AUE en septiembre 2025
ANSES también informó que en septiembre habrá un aumento del 1,9% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE):
- AUH: $115.087 por hijo → se pagan $92.070 (80%) de forma directa.
- AUH con discapacidad: $374.444 → se cobrarán $299.795 (80%).
- AUE: $115.087 → se pagarán $92.070 si no se presenta libreta.
Estos montos pueden combinarse con la Tarjeta Alimentar y otros beneficios.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre
El programa se mantiene sin cambios:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
Su objetivo es garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.
Calendario de pagos AUH y AUE – septiembre 2025
ANSES confirmó las fechas de cobro, que se organizan según la terminación del DNI:
- DNI 0: miércoles 10/09
- DNI 1: jueves 11/09
- DNI 2: viernes 12/09
- DNI 3: lunes 15/09
- DNI 4: martes 16/09
- DNI 5: miércoles 17/09
- DNI 6: jueves 18/09
- DNI 7: viernes 19/09
- DNI 8: lunes 22/09
- DNI 9: martes 23/09