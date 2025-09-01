Estas personas pueden recibir un pago único de $547.288 en ANSES en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 algunos beneficiarios recibirán un pago extraordinario de $547.288 por única vez. Se trata de un monto que surge de la suma de distintas prestaciones sociales, con el reciente aumento del 1,9% previsto por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Cómo se llega al monto de $547.288

Para acceder a este beneficio es necesario estar inscripto en cuatro programas distintos. La acumulación de todos ellos da como resultado el pago único confirmado para septiembre:

AUH con discapacidad : $374.444

Tarjeta Alimentar (1 hijo) : $52.250

Complemento leche : $42.594

Programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo): $78.000

La suma alcanza los $547.288, un ingreso extraordinario que se otorgará solo a quienes estén en todos estos programas en simultáneo.

Qué es el Complemento leche

Este beneficio forma parte del Plan de los 1000 Días, orientado al cuidado integral de mujeres embarazadas y niños en la primera infancia. Es una prestación no contributiva, es decir, no requiere aportes previos, y busca garantizar el acceso a la alimentación básica en etapas claves del desarrollo.

Qué es el programa Volver al Trabajo

El plan Volver al Trabajo, antes conocido como Potenciar Trabajo, acompaña a personas que buscan capacitarse o reinsertarse en el mercado laboral. Otorga una ayuda económica de $78.000, compatible con otras prestaciones como la AUH o la Tarjeta Alimentar.

Cómo es el nuevo Programa Volver al Trabajo.

AUH y AUE en septiembre 2025

ANSES también informó que en septiembre habrá un aumento del 1,9% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE):

AUH : $115.087 por hijo → se pagan $92.070 (80%) de forma directa.

AUH con discapacidad : $374.444 → se cobrarán $299.795 (80%).

AUE: $115.087 → se pagarán $92.070 si no se presenta libreta.

Estos montos pueden combinarse con la Tarjeta Alimentar y otros beneficios.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre

El programa se mantiene sin cambios:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Su objetivo es garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Calendario de pagos AUH y AUE – septiembre 2025

ANSES confirmó las fechas de cobro, que se organizan según la terminación del DNI:

DNI 0: miércoles 10/09

DNI 1: jueves 11/09

DNI 2: viernes 12/09

DNI 3: lunes 15/09

DNI 4: martes 16/09

DNI 5: miércoles 17/09

DNI 6: jueves 18/09

DNI 7: viernes 19/09

DNI 8: lunes 22/09

DNI 9: martes 23/09