¿Es real? Pidió empanadas, humita y tamal en Salta y sorprendió con el ticket: cuánto le cobraron

La gastronomía argentina es uno de los grandes atractivos tanto para locales como visitantes. Cada provincia tiene su encanto, sus platos recomendados y sus restaurantes de excelencia. Pero, hay que decirlo, los precios en las provincias del Norte suelen ser notoriamente más económicos que en cualquier otro lado.

¿Cuánto cuesta comer en Salta?

El usuario de X @arielsignetti realizó un viaje a Salta, desde donde pidió recomendaciones para salir a comer. “Que difícil elegir lugar para comer en Salta capital, hay mil recomendaciones”, reflexionó el primer día en destino.

Los siguientes posteos fueron un festival de comidas que tentaban y llenaban solo con ver las fotos. Cada posteo con su correspondiente ticket, que también se veían tentadores.

Cuánto cuesta comer empanadas, humita y tamal en Salta

“Nos despedimos con un almuerzo liviano”, rezaba el texto que acompañaba las fotos. En las imágenes brillaba un menú súper completo para dos personas: tamal, humita y 6 empanadas, acompañadas de vino y soda.

El lugar visitado fue “La Salteñería”, situado a tres cuadras de la Plaza 9 de Julio, en el centro de la capital salteña.

El vino y la soda costaron $6700 en total; las 6 empandas (4 de carne y 2 de queso), $7800; un tamal, $4000; y una porción de humita, $6000. En el ticket se observa un descuento de $300 para devolver un valor total de $24.200. Muy probablemente lo que cuesta una docena de empanadas en un lugar accesible de la capital empanadas.

En todos los lugares en donde comió, Ariel no se resistió a las empanadas. En cada uno de los lugares el precio unitario oscilaba entre los 1000 y 1200 pesos.