Economía / Verano

Entradas al 50% para el Teatro Tronador de Mar del Plata: en qué consiste la promoción

La promoción se viralizó en redes sociales. Aseguran que se debe a las pocas ventas de entradas que se está registrando.

Claudia Mercado
Claudia Mercado

13 de enero de 2026,

Entradas al 50% para el Teatro Tronador de Mar del Plata: en qué consiste la promoción
Teatro Tronador de Mar del Plata

El verano se vive a pleno en los balnearios argentinos, en donde se ha notado un buen movimiento turístico durante la primera quincena de enero. Sin embargo, hay un factor común que comerciantes y visitantes repiten: no hay plata o se gasta muy poco.

Teatro Tronador de Mar del Plata
Teatro Tronador de Mar del Plata

En ese contexto, la gente elige qué priorizar y, como suele pasar, gustos como comer afuera o disfrutar de algún espectáculo nocturno suelen ser los primeros en la lista de prescindibles.

Así las cosas, este martes se viralizó una promo que tiene vigente la cadena Carrefour. Esta consiste en un descuento del 50% en entradas para las obras del Teatro Tronador presentando el ticket del supermercado en la boletería.

Si bien ni el teatro ni la cadena hablan oficialmente de esta promoción en sus redes o webs, este martes se viralizó un ticket que destaca la promo, especificando las obras en cartelera.

Descuento del 50% para el Teatro Tronador
Descuento del 50% para el Teatro Tronador

Una de las que criticó la iniciativa fue Laura Ubfal. “El teatro pertenece a Marcelo González, que además tiene apoyo del Gobierno de la Ciudad. Pero esta promoción es una barbaridad, es casi regalar entradas. Yo entiendo que hay que promocionar el teatro, pero esto no sé...”.

Cuáles son las obras en cartelera del Teatro Tronador

Los precios completos de las entradas de todas las obras oscilan entre los $30.000, $35.000, $40.000, $45.000 y $50.000, a lo que hay que sumarle el cargo de servicio.

En enero están en cartel:

  • Cyano, con Puma Goity
  • La Ballena, con Julio Chávez
  • La Llamada, con Flor Jazmín Peña, Leti Siciliani y Juli Castro, entre otros.
  • Habitación Macbeth, con Pompeyo Audivert
  • ¡Chau, Macoco!, con la banda teatral Los Macocos
  • Edipo en Ezeiza, con Julieta Carrera y otros
  • La Granja de Zenón, show infantil

Temas Relacionados

MÁS DE Verano
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS