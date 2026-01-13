Entradas al 50% para el Teatro Tronador de Mar del Plata: en qué consiste la promoción

El verano se vive a pleno en los balnearios argentinos, en donde se ha notado un buen movimiento turístico durante la primera quincena de enero. Sin embargo, hay un factor común que comerciantes y visitantes repiten: no hay plata o se gasta muy poco.

Teatro Tronador de Mar del Plata

En ese contexto, la gente elige qué priorizar y, como suele pasar, gustos como comer afuera o disfrutar de algún espectáculo nocturno suelen ser los primeros en la lista de prescindibles.

Así las cosas, este martes se viralizó una promo que tiene vigente la cadena Carrefour. Esta consiste en un descuento del 50% en entradas para las obras del Teatro Tronador presentando el ticket del supermercado en la boletería.

Si bien ni el teatro ni la cadena hablan oficialmente de esta promoción en sus redes o webs, este martes se viralizó un ticket que destaca la promo, especificando las obras en cartelera.

Descuento del 50% para el Teatro Tronador

Una de las que criticó la iniciativa fue Laura Ubfal. “El teatro pertenece a Marcelo González, que además tiene apoyo del Gobierno de la Ciudad. Pero esta promoción es una barbaridad, es casi regalar entradas. Yo entiendo que hay que promocionar el teatro, pero esto no sé...”.

Cuáles son las obras en cartelera del Teatro Tronador

Los precios completos de las entradas de todas las obras oscilan entre los $30.000, $35.000, $40.000, $45.000 y $50.000, a lo que hay que sumarle el cargo de servicio.

En enero están en cartel: