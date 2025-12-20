El Presupuesto obtuvo dictamen en el Senado tal como vino de Diputados, pero siguen las negociaciones

El Presupuesto 2026 obtuvo dictamen este viernes en el Senado tal como vino de la Cámara de Diputados, aunque el oficialismo deja la puerta abierta a modificaciones e intentaría “salvar” el capítulo que volteó la oposición, donde se derogaban las leyes de presupuesto universitario y emergencia en discapacidad. Las negociaciones continuarán de cara al viernes 26, fecha prevista para la votación en el recinto.

El despacho obtuvo 11 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda: suscribieron todos los bloques menos el kirchnerismo (que no designó representantes en ninguna comisión porque denuncia que le “robaron” lugares) y la cordobesa Alejandra Vigo. La schiarettista llevó a la reunión el planteo por la deuda de la Nación con la caja previsional provincial, pero no obtuvo las respuestas esperadas.

El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó que el Gobierno quiere reponer el capítulo caído en Diputados. “Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado”, dijo el funcionario en diálogo con Radio Mitre. “Lo va a decidir el Ejecutivo. No tenemos precisiones respecto a eso”, se limitó a decir, por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche.

El capítulo caído, además de derogar las leyes de universidades y discapacidad, incluía cambios en el régimen de Zonas Frías (descuentos en el gas) y en la actualización de la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares, entre otros. También se habían incorporado a último momento artículos para garantizar fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y aumentarlos para el Poder Judicial.

El oficialismo no logró volver a la redacción original en el dictamen porque la UCR, cuyo apoyo es clave, le cerró la puerta. “La única forma de que salga hoy (el dictamen) va a ser como vino de Diputados. El Gobierno tendrá que encontrar los mecanismos para resolver lo que pasó con el Capítulo XI”, había anticipado el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, quien ratificó que su bancada está “en contra” de derogar las leyes del Congreso.

No solo el radicalismo se opone a reponer el capítulo en cuestión. En Diputados, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil, de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Neuquén, Rolando Figueroa, aportaron votos de rechazo que ahora podrían replicarse en el Senado, lo que complica aún más la intención del Gobierno.

El Presupuesto 2026 obtuvo dictamen en el Senado y se vota el 26 de diciembre (Foto: Comunicación Senado)

¿Puede Javier Milei vetar el Presupuesto si sale tal cual lo aprobó Diputados? La versión, por el momento, no gana fuerza. Según confió Vischi, la presidenta del bloque del oficialismo, Patricia Bullrich, dijo que “hay un compromiso de no vetar” la ley aunque no salga como el Gobierno espera. “Sin Presupuesto no podemos avanzar más en nada. Si el Presupuesto va a ser vetado, tampoco sirve la ley laboral”, advirtió el correntino.

En tanto, si el proyecto finalmente obtiene cambios el próximo viernes 26 en el Senado, volverá a Diputados. Allí se habla del lunes 29, anteúltimo día del período extraordinario, como posible fecha de votación. Si no hay Presupuesto sancionado al 31 de diciembre, Milei tendrá que prorrogar nuevamente la ley hasta que se apruebe la nueva en 2026.

Lo cierto es que, por el momento, no hubo margen para modificar el proyecto. “En esencia, no es diferente a lo que planteamos en el proyecto original”, opinó ante los senadores Carlos Guberman, secretario de Hacienda, marcando un contrapunto con Santilli. “Es un paso importante haber llegado hasta acá. El año pasado no pudimos lograr aprobarlo en Diputados”, destacó al exponer en la comisión.

Los senadores que firmaron el dictamen fueron Ezequiel Atauche (presidente de la comisión), Patricia Bullrich, Agustín Monteverde, Bruno Olivera y Bartolomé Abdala por La Libertad Avanza; Mariana Juri, Silvana Schneider y Daniel Kroneberger por la UCR; Andrea Cristina por el PRO; el correntino Carlos “Camau” Espínola por Unidad Federal; y la tucumana Beatriz Ávila por Independencia.

La firma que faltó entre los dialoguistas fue la de Vigo, quien abordó a Guberman con interrogantes sobre la deuda con la caja previsional de Córdoba. La schiarettista advirtió que a la provincia se le deben $690.000 millones, pero el monto previsto en el Presupuesto para cubrir las 13 provincias que no transfirieron sus cajas es de apenas $122.000 millones.

Sin embargo, la respuesta de Guberman no fue la que Vigo esperaba. “Esa deuda es la que calcula la provincia sin ninguna validación por parte de ANSES como para estar claros de que ese es el valor. Sabemos que hay una deuda, pero no estamos de acuerdo en que el monto sea ese. Es algo que tendrá que definir ANSES de acuerdo a las simulaciones que tiene que hacer”, consideró.