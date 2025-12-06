El parque acuático en Buenos Aires al que se puede llegar en tren y tiene toboganes imperdibles: cuánto cuestan las entradas

El verano está cada día más presente en la ciudad de Buenos Aires con temperaturas que superan los 30° y con las vacaciones por delante, niños, jóvenes y familias buscan lugares divertidos e innovadores para disfrutar de la temporada 2026.

Uno de los parques que cuentan con todos los requisitos para que grandes y chicos se diviertan y refresquen durante las altas temperaturas es Aquafan. Este pertenece al predio del Parque de la Costa y está ubicado en Vivanco 1509 en el Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a solo 30 minutos en auto desde Capital Federal.

Cómo llegar en tren al parque acuático

No es necesario tener auto para llegar a este parque acuático. Existen dos opciones a tener en cuenta en tren:

Para llegar a Aquafan en Tigre en tren , se puede tomar la línea Mitre hasta la estación Bartolomé Mitre y luego combinar con el Tren de la Costa hasta la estación Delta.

Otra opción es tomar la línea Mitre hasta Tigre y caminar casi un kilómetro bordeando el río hasta la entrada de Aquafan.

Cuáles son las atracciones del Parque Acuático Aquafan

El predio cuenta con cinco juegos de adrenalina, para mayores de 10 años y con una altura mínima de 1.20 metros, el tobogán Black Hole, el Río Bravo, el Turbolance con gomón simple o doble, el Multisurf con varias calles, y el El Abismo, un tobogán de caída libre de 32 metros de altura, el segundo más alto del mundo, y con una pendiente de 55°.

También, cuenta con tres atracciones familiares como, el Aquatube, un tobogán que parece una culebra y a seis metros de altura, una pileta de 1.60 metros de profundidad, y una pileta de olas de 1.80 metros de profundidad. La altura mínima para dichas atracciones es de 1.20 metros y si no la alcanzan, en las piletas podrán ser acompañados con sus padres.

Pileta de olas en Aquafan

Y, por último, posee una torre de toboganes infantiles, sugerido para niños mayores de tres años y estar siempre acompañados por un mayor, la altura máxima permitida es de 1.40 metros y las piletas poseen 0.40 metros de profundidad.

Torres de toboganes infantiles en Aquafan

Además, el parque acuático cuenta con patio de comidas, restaurantes, kioscos, entre otros locales gastronómicos. También, está el sector de recuerdos para llevarte un souvenir de Aquafan o fotos tuyas en los juegos.

Horarios y precios de las entradas de Aquafan

En La Ticketera, se pueden elegir dos opciones para disfrutar de las instalaciones. En primer lugar, un pack para dos pasaportes que cuesta $33.750.

Por otro lado, está el pasaporte para toda la temporada que sale $223.200.

Para ambos, las atracciones abren desde las 10:00 hs y cierran a las 18:00 hs.

Parque acuático Aquafan

Cómo llegar a Aquafan

Además de llegar en auto por la Avenida General Paz - Autopista del Sol, existe la posibilidad de llegar en tren con los ramales Retiro - Tigre o Retiro - Delta. Y, por último, la línea 60 de colectivo va desde Constitución a Tigre y la línea 21 de Liniers a Tigre.