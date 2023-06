El otro lado de la sequía: falta azúcar en las góndolas y se vende hasta 25% más caro

Cada vez es más común el desabastecimiento de productos en las góndolas. Los motivos varían: hay empresas que se ven afectadas por los controles de precios, existen demoras en las importaciones. Pero también un factor climático como la sequía está haciendo estragos.

Son varios los alimentos que encuentran dificultades para satisfacer la demanda total de los consumidores y esto preocupa al Gobierno.

La zafra es la temporada de cosecha de la caña y producción de azúcar, que en Argentina se desarrolla de noviembre a mayo. En esta temporada se vio retrasada por la falta de lluvia, un factor fundamental para este tipo de actividad productiva.

El poco azúcar que se encuentra pertenece al stock del año pasado, pero lentamente está comenzando a agotarse, ya que no alcanza para satisfacer toda la producción actual.

Algunos pequeños comercios comienzan a venderlo cuotificado y se registran aumentos de precios de hasta 25%.

Imponente vista aérea de los últimos momentos de la zafra azucarera 2022 de la empresa jujeña Ledesma, en sus campos en Libertador General San Martín. Foto: Vía Jujuy

Según el propio Indec, el kilo de azúcar en el AMBA se incrementó 223% en un año, al pasar de $110,09 en abril de 2022 a $355,67 este año.

“Ledesma abastece normalmente, pero como no hay otras marcas, tampoco la firma puede cubrir la mayor demanda. Desde las otras marcas me decían que había que esperar a la segunda quincena de junio para que se normalice la zafra y pudieran comenzar a producir, pero por ahora no hay novedades, y llamo diariamente”, afirmó Santiago Tarquino, dueño de la cadena mayorista de Córdoba Tadicor.

En Ledesma, que produce el 17% del total de azúcar elaborada en la Argentina, reconocieron un problema en el sector, pero aseguraron que la empresa está abasteciendo normalmente a sus clientes habituales.

El presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo, afirmó que si bien la mayoría de los ingenios anticipó la zafra, en Tucumán (donde están 14 de los 19 ingenios) ha habido una gran cantidad de lluvias que fueron interrumpiendo la actividad y eso hizo que se complicara la transición entre los stocks del año pasado y la cosecha nueva.

“Pero el clima ya mejoró y esta semana 15 de los 19 ingenios van a estar moliendo; y la semana próxima entrarán los 4 restantes”, aclaró transmitiendo tranquilidad.