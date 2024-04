El Gobierno posterga para fines de abril el pago de vencimiento de deuda con el FMI

El Gobierno decidió, con la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), postergar hasta fines de abril el pago de los vencimientos de deuda que tenía pactado para principios de este mes.

Se tratan de tres pagos que alcanzan casi la cifra de los U$S 1.940 millones.

La Primera Subdirectora Gerente del FMI, Gita Gopinath con Caputo, Bausilli y Posse.

Cómo era el calendario de pago de deuda con el FMI

Para abril, nuestro país tenía previsto el siguiente calendario de pago de deuda que ahora, según fue confirmado, se postergará hasta finales de abril:

El 9 de abril debía pagar U$S 1.288 millones

El 16 de abril, U$S 644 millones.

El 30 de abril, el restante que equivalía a U$S 88.000 millones.

Pese a este calendario ya estipulado, la gestión de Javier Milei y Luis Caputo como máximos representantes decidieron agrupar todos los pagos y desembolsar casi U$S 1.940 millones todos juntos para finales de este mes. Esta misma estrategia ya fue ampliamente utilizada durante el gobierno de Alberto Fernández.

Por qué Argentina decide juntar los pagos de deuda al FMI

Esta estrategia responde a querer contar con más “oxígeno” cuando se está en un momento “bisagra” por la posibilidad de liquidación de divisas provenientes del campo, lo que genera gran expectativa. Estas divisas responden a la liquidación de la cosecha gruesa.

Lo cierto es que esta instancia, clave para la gestión mileísta, resulta vital para engrosar también las reservas de un Banco Central (BCRA) alicaído, el cual debe afrontar compromisos de deuda abultados en el mes de mayo.

En ese sentido, el 1° de mayo hay vencimiento por U$S 846 millones, mientras que los mismos para el segundo trimestre con el FMI trepan a los U$S 2.778 millones.

En mayo el FMI realizará una nueva revisión

Acostumbrados a que el organismo internacional realice revisiones de la gestión económica de la Argentina, en mayo toca la octava para ver si los parámetros del acuerdo se están respetando.

En ese sentido, la Argentina deberá demostrar que pudo acumular reservas netas por U$S 6.000 millones al cierre de marzo. Esto no sería un problema, debido a que el BCRA compró U$S 11.376 millones desde el inicio de la gestión Milei.

Una vez aprobada la nueva revisión (se espera que sea así y no haya sobresaltos), el FMI desembolsará unos U$S 797 millones para el segundo trimestre.

Luis Caputo viajará en abril a Washington

En medio de las negociaciones, el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a la capital estadounidense cobrará una relevancia mayor cuando pise suelo norteamericano entre el 17 y el 19 de abril, debido a que el titular del Palacio de Hacienda participará de diversas reuniones con importantes representantes del FMI, algo que podrá marcar el pulso de los meses venideros.

Caputo junto a Gita Gopinath, vicedirectora del FMI.

La importancia del encuentro radica en que, basándose en los logros de las metas hasta el momento, el equipo económico argentino podría llegar a solicitar un nuevo desembolso por parte del FMI.