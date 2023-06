El gobierno le hará un pago parcial al FMI para sostener la negociación

El gobierno argentino pagará U$S 1.900 millones del vencimiento de U$S 2.700 millones que opera por estas horas con el FMI y los U$S 800 millones restantes los cancelará el 30 de junio.

Así lo confirmaron a este medio fuentes del Palacio de Hacienda, que confían en que en esta ventana de tiempo se podrá cerrar el nuevo programa.

De esta forma, el pago de fin de mes podría realizarse con parte del desembolso que el organismo realizará a consecuencia de un entendimiento sobre la negociación en curso.

Según el cronograma oficial, hoy vencen U$S 927 millones y mañana U$S 1.700 millones, sobre los cuáles la Argentina hará un pago parcial para no caer en default.

En caso de default en uno de los vencimiento se caería todo el acuerdo y las conversaciones debieran comenzar de cero pero con el agregado de levantar el incumplimiento del programa.

Washington DC- El ministro de Economía, Sergio Massa, en un encuentro con la subdirectora Gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath.

Cabe recordar que en su último discurso, la presidenta Cristina Fernández, acusó al FMI de “ponerle una pistola en la cabeza” al país en referencia a la prolongación de las negociaciones y a los pedidos de políticas económicas.

Una posibilidad era esperar los plazos de gracia que ofrecen cada vencimiento, pero la opción de pago parcial permite suponer cierto grado de avance en las conversaciones.

El pago resulta parte de un consenso entre las partes, aunque la posición del FMI se conocerá mañana durante la habitual conferencia quincenal que ofrece en Washington el organismo multilateral.

De esta manera se abre la posibilidad del viaje de la delegación de Economía para ultimar los detalles del nuevo pacto, que al mismo tiempo develará las exigencias del organismo.

Ayer se conoció que presidentes latinoamericanos preparaban una carta para ser enviada al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo que el FMI apoye a la Argentina.

Así lo confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien además acusó al organismo de ser corresponsable de la situación de la Argentina.