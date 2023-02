El Gobierno apuró la recompra de deuda ante la caída de los títulos públicos

El Gobierno nacional apuró hoy su plan de recompra de deuda pública con una postura de U$S 200 millones para frenar la caída de los títulos soberanos generada por la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que indujo a los inversores a dejar posiciones en países emergentes para tomar activos de mercados con mejor relación riesgo/rentabilidad.

Al promediar la rueda de este martes el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, publicó un tweet en el que anunció la operación como parte del programa que se había lanzado el 18 de enero por un total de U$S 1.000 millones.

Eduardo Setti sobre la recompra de deuda ante la caída de los títulos públicos. Foto: Twitter/@eduardo

“La suba de tasas de la Reserva Federal generó una situación de caída general en los mercados emergentes que nos da una oportunidad para seguir consolidando el proceso de recompra. Hoy estaremos presente en el mercado con un 20% dentro del programa anunciado”, señaló Setti a través de las redes sociales.

Cuando se lanzó la operación el mes pasado, los títulos públicos de Argentina tuvieron un incremento de hasta 7% pero enseguida el efecto de la recompra se fue diluyendo, aunque los papeles conservaron parte del valor incrementado que los habían llevado ganar hasta un 30% en las ruedas previas. El Riego País que había coqueteado con perforar los 1700 puntos, volvió a repuntar para situarse cerca de los 2000.

Hace pocos días la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo sin cambios su política de suba de tasas, luego que los datos de creación de empleo (principal indicador que evalúa el organismo) arrojaron resultados mejores a los previstos.

De esta forma se acentuó la preferencia de los inversores por tomar activos americanos con mejores rendimientos, en detrimento de posiciones en países emergentes.

Hasta este martes, del programa de U$S 1000 millones asignados, se habían utilizado entre U$S 450 y U$S 500 millones y esta operación la eleva a un rango entre U$S 650 y U$S 700 millones, según indicaron operadores de mercado.

Para Pedro Siaba Serrate de PPI Finanzas consideró “bastante sorpresiva” la acción comunicada este martes.

“Un 20% del programa original representa una compra por U$S 200 millones, que en términos nominales es alrededor de U$S 600/620 millones ya que depende del bono apuntado”, precisó.

Siaba Serrate remarcó que “la reacción (positiva) del mercado fue inmediata y en toda la curva (o sea en todos los bonos que cotizan), es decir no se concentró únicamente en los más cortos que es donde el Tesoro puso alrededor del 90% del esfuerzo hasta el momento”.

Para el especialista, la caída de los activos globales (no sólo los de Argentina) no fue producto del anuncio de la Reserva Federal sino por “el robusto informe de creación de empleo en Estados Unidos que se publicó el viernes”.

“En un momento de gran debilidad para los mercado de deuda es raro salir a anunciar la recompra de hoy. En especial porque la baja no se debió a un factor local, sino al viento de frente del exterior”, añadió.

Además sostuvo que la reacción en tipo de cambio “fue bastante más pobre. El Contado con Liquidación había llegado a picos de $369 y por el momento corre en $367″, tras lo cual sentenció: “Dado el contexto general, da la sensación que es desperdiciar poder de fuego”.

Por su parte, el economista, Gustavo Ber, agregó un aspecto local al escenario financiero: “Más allá de que el clima externo ha mutado hacia una mayor cautela, los activos domésticos también se ven condicionados - y así vienen buscando intercalar finalmente una toma de ganancias - por la pausa en el apetito hacia emergentes y también por los crecientes ruidos políticos internos que tienen repercusiones sobre la economía”.

Para Ber, “las últimas manifestaciones de la oposición sobre los serios desafíos, en especial respecto a la abultada deuda en pesos, inquieta a los operadores ya que llegar a un amplio consenso entre las principales fuerzas políticas sería crucial para gestionar con éxito el abultado ‘roll-over’ concentrado antes de la ‘muralla’ de las elecciones”.

Siaba Serrate enfatizó que “si afuera sigue complicado, el efecto inicial (de la compra de hoy) se disipará rápido y mañana volverá a seguir la tendencia de fondo”.