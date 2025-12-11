El Gobierno acordó canastas navideñas con precios similares a 2024

El Gobierno provincial presentó una canasta navideña y una canasta panadera que estarán disponibles desde la semana próxima y que buscan aliviar el bolsillo en las fiestas. Ambas se definieron a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Dirección de Comercio Interior, la Cámara de Panaderos, la Cámara de Supermercadistas y la Federación Económica de Tucumán (FET).

El vicegobernador Miguel Acevedo, junto al ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado, anunció que se dispuso una canasta navideña de cinco productos y una canasta panadera de cuatro productos, ambas a $6.499.

Canasta Navideña 2025.

Acevedo destacó el esfuerzo del gobernador Osvaldo Jaldo y de las empresas para mantener precios casi equivalentes a los del año pasado, pese al aumento de costos, y pidió a los medios difundir el listado de comercios adheridos que publicará Información Pública.

En el lanzamiento también participaron el presidente de la FET, Héctor Viñuales, y el secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow, respaldando el acuerdo público–privado.

Canasta Panadera 2025.

El subsecretario de Comercio Interior, Juan Carlos Bernard, agradeció al Gobernador y al ministro Regino Amado por impulsar medidas destinadas a aliviar el bolsillo de las familias tucumanas, y destacó el acompañamiento de la Cámara de Panaderos, la Cámara de Supermercados y más de 30 supermercados adheridos.

El presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán, Guillermo Saccomani, explicó que la canasta navideña estará compuesta por sidra, pan dulce, budín, turrón y garrapiñada a $6.499, y subrayó que el valor se mantiene prácticamente igual al del año pasado, lo que representa “un gran esfuerzo del sector en un año difícil”.

El vicepresidente de la Cámara y dueño del supermercado Doña Maga, Vicente García, precisó que los productos podrán comprarse también por separado: “Queremos que la gente que quiera llevar de a un producto no se vea obligada a llevar los cinco productos; por eso, vamos a tratar de que el valor se mantenga tanto en la forma total de la canasta, como en forma individual”.

Señaló que el objetivo es “favorecer a la gente en una situación difícil y que todos puedan disfrutar de un pan dulce, de una sidra, etc.”.

La canasta navideña 2025 mantiene valores del 2024.

Desde el sector panadero, Juan Pablo Albertus valoró que “la canasta navideña viene de la mano del Gobierno de la Provincia, articulando lo público y lo privado en un contexto económico difícil para la gente”. Detalló que la canasta panadera incluirá pan dulce, pancitos chips, prepizza y pan de miga y que su precio será “muy económico, entre 6.500 y 6.900 pesos” y estará disponible “a partir de la semana que viene”.

Recordó que el sector viene de meses complejos: “Venimos de meses muy difíciles, con servicios que siguen subiendo y con costos de energía y logística que impactan de lleno”.