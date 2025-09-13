El FMI presiona para que el Presupuesto 2026 consolide el equilibrio fiscal

Mientras el Gobierno acumula vetos para defender el superávit fiscal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió que el presupuesto para 2026 consolide el equilibrio de las cuentas públicas, al tiempo que deslizó que la intervención para contener el precio del dólar debe ser temporal y transparente.

Por otro lado, el organismo confirmó que el lunes pasado, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la directora gerenta, Kristalina Georgieva, mantuvo una comunicación con el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar la continuidad del programa económico.

La vocera del organismo, Julie Kozack, se refirió a la situación de la Argentina este mediodía durante una conferencia de prensa que se realizó en Washington.

La portavoz reiteró elogios hacia el plan del Gobierno de Javier Milei por los resultados fiscales y la reducción de la inflación que “acumula cuatro meses consecutivos por debajo de 2%”, que atribuyó en gran parte a una “política monetaria estricta”.

“Nosotros apoyamos el cumplimiento del ancla fiscal continua por parte de las autoridades y su agenda de regulación integral, así como su compromiso para salvaguardar la sostenibilidad de los efectos del el marco cambiado y monetario del programa. De manera más específica, puedo decir que nosotros celebramos el superávit primario logrado en el lado fiscal en agosto y esto coincide con las metas del programa”, señaló Kozack.

Pero inmediatamente sentó la posición del organismo: “Esperamos con ansias ver el presupuesto del 2026 para que se continúe este progreso y también para sentar las bases para las reformas fiscales necesarias y así consolidar lo que se ha logrado hasta ahora”.

Esto implica un pedido claro del FMI para que el proyecto que Milei presentará el lunes respete el equilibrio fiscal.

Esta exigencia tensará aún más la cuerda con los gobernadores que impulsan una la forma de distribución de recursos y gastos, pero que ahora deberán pulsear con un actor más que es el FMI y su pedido de déficit cero.

Por otro lado, avaló los cambios en la política monetaria que suponen una baja en la tasa de interés y una mayor dosis de liquidez en el sistema.

“Las mejoras en el marco de gestión de liquidez diaria debería continuar mitigando la volatilidad de las tasas de interés y los efectos negativos asociados en lo que respecta a la actividad económica”, señaló la portavoz.

Kozack reveló que Caputo le informó al staff técnico sobre la intervención por parte del Tesoro Nacional en el mercado de dólar contado que ejecutó la semana pasada.

“A nuestro personal técnico se le informó de la intervención en el mercado del contado por parte del Tesoro y las autoridades explicaron que se trata de una respuesta temporal a una mayor volatilidad del mercado”, señaló.

La vocera precisó que “en esas conversaciones que el equipo tuvo con las autoridades, nosotros continuamos resaltando la importancia de una de un marco monetario y cambiario transparente, congruente y previsible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado”.

Respecto de la acumulación de reservas, Kozack sostuvo: “Alentamos a que continúen sus esfuerzos para seguir constituyendo las reservas y para fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y garantizar un acceso oportuno a los mercados de capitales internacionales”.

Sobre la conversación de Caputo y Georgieva solo informó que se produjo el lunes “para hablar sobre la implementación del programa”, al tiempo que aguardan la presencia del ministro en la Reunión Anual que se celebrará a mediados de octubre en Washington.

Esta visita es de carácter habitual y al momento no hay indicios de que existan otro tipo de negociaciones más que las que derivan del actual programa en curso.