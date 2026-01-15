El FMI destacó la acumulación de reservas, pero posterga el envío de una misión crucial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ponderó el resultado inicial del programa de acumulación de reservas y destacó la continuidad del plan económico, pero no confirmó la fecha de inicio de la revisión que dispara un desembolso de US$ 1.000 millones.

Por otro lado, a cuatro días del inicio del Foro de Davos en esa ciudad de Suiza, aún no hay confirmación de una reunión entre la titular del organismo, Kristalina Georgieva, y el presidente Javier Milei.

El FMI hizo hincapié en los “esfuerzos” del Gobierno para sostener el rumbo y reiteró su optimismo de que por este camino el país podrá volver a los mercados voluntarios de deuda.

Así, el FMI volvió a poner el foco en que todo el andamiaje económico financiero, tanto local como externo, tenga como objetivo que el país pueda recuperar acceso al financiamiento internacional.

En este marco, la vocera del organismo, Julie Kozack, destacó la performance del Banco Central en el nuevo esquema cambiario que se inició este mes con el ajuste de las bandas cambiarias por inflación y la compra de dólares.

“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, mayor al previsto, lo cual es muy bueno”, señaló la portavoz durante una conferencia de prensa en Washington de la cual Vía País participó on line.

Kozack remarcó que “las compras excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”. Desde el lunes 4 de enero, a lo largo de nueve ruedas cambiarias, la autoridad monetaria compró US$ 562 millones.

El fortalecimiento de la posición del Banco Central es uno de los principales reclamos del FMI y, posiblemente, una de las razones por la que demora el inicio de la primera revisión del programa en curso.

Al FMI nunca le gustó que el Gobierno eludiera la compra de dólares para usar el tipo de cambio como ancla inflacionaria, máxime a costa de los fondos que le había girado.

Esta auditoría acumula varias postergaciones. Primero se acordó pasarla de septiembre de 2025 a diciembre para no interferir en el proceso electoral, luego se pateó a enero y, finalmente, ahora sería en febrero. Pero, a pocos días de comenzar el mes, la vocera dijo que no está la fecha confirmada.

“Cuando lleguemos a un acuerdo sobre las fechas las informaremos y en ese momento habrá conversaciones sobre las metas, excepciones y otros temas”, contestó Kozack ante una pregunta directa.

El 1º de febrero Argentina debe hacer frente a un vencimiento con el organismo de US$ 900 millones. No obstante, podría postergarse casi automáticamente hacia fin de ese mes.

Por tanto, si el staff técnico no llega a Buenos Aires en los primeros días, es casi un hecho que nuevamente el Ministerio de Economía deberá usar dólares que viene comprando y afectará el nivel de reservas.

Además de subrayar el programa de compra de dólares, Kozack aseguró que Argentina comienza el año “con una base sólida” dado que las “medidas de estabilización están ayudando a mejorar la economía”.

“Se estima que el crecimiento fue de 4,5% y la inflación del orden de 30%, la más baja desde 2017”, insistió la vocera.

Asimismo, recalcó que el organismo “recibió con buenos ojos la aprobación del Congreso de un presupuesto que respete el equilibrio fiscal”. De la misma manera, celebró la intención del gobierno de Javier Milei de avanzar con la reforma laboral.

“Estamos muy alentados por los esfuerzos de las autoridades en el frente macroeconómico y con respecto a las reformas”, reiteró Kozack.

Más compras

Por su parte, este jueves el Banco Central compró U$S 47 millones y elevó el acumulado a U$S 562 millones. El volumen operado fue de U$S 410 millones, o sea que la adquisición alcanzó al 11,5%.

La cotización oficial registró una baja de $ 10 y el Banco Nación fijó sus pantallas en $ 1.420 y $ 1.470 para compra y venta, respectivamente. El mayorista siguió la misma tónica y cerró a $ 1.432 y $ 1.441 para ambas puntas. El precio para los minoristas se estableció en $ 1.425 y $ 1.465. Por su parte, el “blue” descendió a $ 1.485 y $ 1505; en Córdoba se pagó $ 1.526. En la plaza financiera el MEP bajó a $ 1.473 y el Contado con Liquidación a $ 1.512.

Las acciones volvieron a tener otro día en rojo y el MERVAL cedió 0,8%. Los ADRs también sufrieron mayoría de pérdidas.

En cambio, los bonos registraron subas de hasta 0,7% y el Riesgo País cayó a 568 puntos.