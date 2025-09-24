El FMI destacó el rumbo económico del Gobierno argentino

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, calificó como “excelente” la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei y destacó el apoyo que ofreció el Gobierno de los Estados Unidos.

Geogieva volvió a ponderar los logros del programa económico del Gobierno argentino, entre los que destacó la baja de la inflación y subrayó que “sostener la disciplina fiscal es algo muy importante”.

Al mismo tiempo, resaltó que la Argentina está “en el camino correcto”.

La reunión entre Milei y Georgieva se llevó a cabo este miércoles, en el hotel donde está hospedado en presidente argentino y duró por espacio de 40 minutos.

Junto a Milei estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el representante argentino ante el organismo, Leonardo Madcur.

“Que la disciplina fiscal continúe”

“Damos la bienvenida al apoyo de los socios, Estados Unidos también, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que fortalece el programa que tenemos con Argentina”, señaló Georgieva al finalizar la reunión.

La funcionaria señaló que es necesario que Argentina “mantenga el rumbo de las reformas para seguir viendo cómo baja la inflación, sube la actividad económica y baja la pobreza”.

“Creo que es muy importante que la disciplina fiscal continúe, una política monetaria fuerte y reformas estructurales para fortalecer la economía argentina”, agregó.

Georgieva remarcó que en la reunión con Milei se habló de los cambio necesarios que aún le quedan por realizar a la actual gestión: “Dedicamos mucho tiempo a hablar sobre las reformas estructurales críticas que levantarían la actividad económica”.