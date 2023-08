El Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con la Argentina y gira U$S 7.500 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles la reformulación del acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina y desembolsará U$S 7.500 millones de dólares, según confirmaron fuentes oficiales.

Tras este anuncio, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

En la reunión se evaluará cómo se completa la operación de devolución de los créditos que recibió Argentina para pagar los vencimientos del 31 de julio y 4 de agosto.

De los U$S 7.500 millones que recibe la Argentina, U$S 1700 millones debe reintegrar a la CAF, U$S 1.000 millones en DEGs a Qatar, mientras que además debe reponer unos U$S 1.000 millones del swap vigente con China que también fueron utilizados.

En la tarde, Massa dará una conferencia de prensa en la que ofrecerá los detalles de las operaciones.

Ayer el ministro responsabilizó al FMI por la disparada de la inflación tras la exigencia de aplicar una devaluación para aprobar el desembolso de hoy.

Sergio Massa mantiene encuentros con funcionarios de Estados Unidos

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió esta mañana en Washington con Brian Nichols, mano derecha del presidente Joe Biden para Asuntos de América Latina, a la espera de la votación del directorio de FMI para el desembolso de US$ 7.500 millones para la Argentina.

Anoche Massa mantuvo una cena en la casa del embajador Jorge Argüello con Juan González y Mike Pyle, del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Es sabido que Massa conoce a ambos y que tienen una buena relación, con quienes se reúne cada vez que el ministro argentino visita Estados Unidos.

Sergio Massa y el embajador Argüello, y los funcionarios del gobierno estadounidense Mike Pyle y Juan González. (Ministerio de Economía) Foto: MAXIMILIANO VERNAZZA

A pesar de la sintonía habitual, este encuentro del titular del Palacio de Hacienda con el Fondo cuenta con un clima diferente, luego de un largo proceso de negociaciones con el FMI que demoró cuatro meses para que la Argentina lograra alcanzar los desembolsos, algo que Massa transmitió a sus interlocutores del Gobierno de Estados Unidos.

“La reunión de anoche fue larga, duró unas cuatro horas, se hablaron de todos los temas de la agenda bilateral, de la región del proceso electoral argentino. También hablamos del G20 y de la reunión de India en septiembre, de política comercial estadounidense, fue muy positiva para ambos lados”, resumió a Télam un allegado al ministro.