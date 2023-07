El dólar roza los $ 500 en la City porteña

La cotización del dólar “Blue” avanza este miércoles a $ 499 en el inicio de las operaciones en la City porteña como consecuencia de una serie de factores económicos que apuntalan la tendencia alcista.

El dólar "Blue" toca la barrera de los $500. Foto: NA

Por su lado, se sigue demorando el cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dado que nuevamente se suspendió el viaje de funcionarios del Ministerio de Economía para ultimar detalles.

Hasta la tarde de ayer, trascendidos indicaban que la delegación viajaba en la noche, pero finalmente el embarque sufrió una nueva postergación.

Por estas horas en el Palacio de Hacienda señalan que el viaje aún no está confirmado e insisten en que solo se hará si hay certezas sobre la firma del nuevo programa.

Esta situación mantiene el estrés sobre las reservas brutas del Banco Central (BCRA) que ayer cerraron en U$S 26.548 millones, pese a la compra de U$S 9 millones. En cambio, las reservas líquidas se acercan a un saldo negativo de U$S 6.000.

Asimismo, el BCRA comenzó a liquidar el stock de yuanes para hacer frente a sus obligaciones en moneda extranjera. En la víspera vendió 770 millones de yuanes.

A este escenario financiero se le debe sumar la presión inflacionaria del orden del 7% anual que impulsa todos los precios de la economía.

Desde hace ocho semanas el dólar se mantenía en la zona de $ 492/497 contra una inflación acumulada superior a 14%.

“No hay nada nuevo. Es la presión de compra normal de los últimos días”, dijo un cambista que en la primera oferta de la jornada a sus clientes cotizó el billete a $ 500.

Las opciones bursátiles también van al alza. El MEP sube a $ 488,38 y el Contado con Liquidación (CCL) a $ 516,55.

La devaluación oficial fue de 0,08% y la cotización pasó a $ 276,53.

Las distintas cotizaciones del dólar en la Argentina. Foto: Archivo

Por lo tanto, el dólar ahorro vale a $ 456,64.

Entre los tipos de cambio que aplican para gastos en el exterior, con tarjetas de débito y crédito el dólar Qatar ahora cuesta $ 553,50 y el “Turista” vale $ 484,31.

Por su parte, el dólar mayorista sube a $ 263,95 y la cotización del Banco Nación es de $ 275,50.