El Banco Nación digitalizó el proceso de créditos hipotecarios y ahora es 100% online

En el marco de su vigente plan de modernización, el Banco Nación digitalizó al 100% el proceso de créditos hipotecarios. De esta manera, la solicitud y aprobación serán más ágiles y sin la necesidad de que el cliente se mueve de su casa.

Así será posible iniciar la solicitud, cargar documentación y recibir una oferta personalizada en menos de 24 horas, brindando una respuesta rápida en un contexto de mayor movimiento del mercado inmobiliario.

La nueva apuesta está disponible desde el pasado lunes 12. Los aspirantes serán evaluados y su solicitud de préstamos para vivienda aprobadas de manera online y, lo que es más importante, recibirán una oferta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

El proceso se lleva adelante desde el sitio institucional de la entidad y de la plataforma “+Hogares con BNA”. De esta manera, se centraliza todo el proceso en un entorno digital, reduciendo tiempos, simplificando gestiones y ampliando el acceso al financiamiento hipotecario en todo el país.

Solo es necesario acercarse a una sucursal al momento de firmar la escritura.

Beneficios de la digitalización

Mediante este sistema, quienes ya cuentan con crédito aprobado pueden elegir viviendas previamente verificadas como aptas para préstamo hipotecario.

Las inmobiliarias podrán publicar propiedades con compradores que ya tienen financiamiento disponible.

Se centraliza el análisis de todas las solicitudes en un equipo especializado que acompaña al cliente durante todo el proceso, siempre online salvo en la firma de la escritura.

Quiénes pueden acceder a un préstamo

Los créditos hipotecarios del Banco Nación pueden ser solicitados por personas en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas. La edad límite para la cancelación total del préstamo es de 85 años inclusive.

Puede haber hasta dos titulares y hasta dos codeudores, que deben ser familiares directos —padres, hijos o hermanos— y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad.