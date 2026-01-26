El Banco Central compró este lunes US$ 39 millones y sumó US$ 1.017 millones a las reservas en lo que va de enero, pero una buena parte de este acumulado se perderá en los próximos días por un nuevo pago al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la primera semana de febrero opera un vencimiento por US$ 840 millones, que al ser de intereses no puede ser postergado hacia fin de mes.

De esta forma, el esfuerzo que está realizando la autoridad monetaria se desviará hasta tanto el FMI realice la siguiente auditoría que dispara un desembolso por U$S 950 millones.

Para este giro es necesario que se lleve a cabo la primera revisión del acuerdo por U$S 20.000 millones que fue firmado en abril pasado.

La auditoría prevista para diciembre, se trasladó a enero y luego a febrero, pero el organismo multilateral aún no confirmó su inicio.

Hace pocos días el FMI dijo que la realizará el mes próximo, pero no fijó fecha, con lo cual no hay certeza de que el desembolso llegue durante ese período.

Con la compra de este lunes, las reservas brutas se ubicaron en U$S 45.740 millones y subieron U$S 179 millones, en buena parte también arrastradas por otra suba del oro. De todas maneras, las reservas netas son negativas en U$S 2.900 millones.

Las cotizaciones

El dólar oficial subió a $ 1.410 para la compra y $ 1.460 para la venta. El mayorista avanzó a $ 1.428 y $ 1.437, con un volumen operado de U$S 340 millones.

Para los minoristas, la divisa cerró a $ 1.410 y $ 1.460 en línea con el oficial. El “blue” quedó en $ 1.450 y $ 1.470. El MEP se ubicó en $ 1,465 y el Contado con Liquidación en $ 1.510.

En el inicio de la semana se fijó el límite superior de la banda de flotación en $ 1.558,54, mientras que la inferior quedó en $ 897,02.

En el mercado accionario, el MERVAL también extendió la racha favorable y marcó un alza de 1,2%. Acompañaron los ADRs en Nueva York.

Con la misma dinámica, los bonos de la deuda pública registraron incrementos de hasta 1,7% y en consecuencia, el Riesgo País cayó a 514 puntos.

La baja del índice soberano está directamente vinculada con la compra de reservas por parte del Banco Central “sin recurrir, como a comienzos del mes, a la entrega de cobertura cambiaria al sector privado”, explicó la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En relación a esto, el Banco Central confirmó además que continuó reduciendo su posición “short” en futuros de dólar.

La información oficial a diciembre mostró que la autoridad monetaria cerró 2025 con una posición vendedora neta de -U$S 4.049 millones, la más baja desde julio (-U$S 3.812 millones). Fue el tercer mes consecutivo de esta dinámica desde el pico en la actual administración de –U$S 6.875 millones en septiembre.

Mediante esta operación, el BCRA “vende dólares a un determinado precio hacia fin de mes”, con la intención de fijar un valor y frenar expectativas. Así les da certezas a inversores que pueden “cubrirse” a un tipo de cambio determinado. Que disminuya esta posición implica menos compromisos para el BCRA y es un síntoma de menos tensiones en el mercado cambiario.

Licitación

El miércoles el Tesoro Nacional realizará una nueva licitación para renovar vencimientos por $ 9,4 billones, monto al que se redujo luego del canje de Lelinks que se realizó la semana pasada.

Nuevamente será clave el nivel de rolleo que logra el Ministerio de Economía y si libera pesos o contrae la circulación tomando más de lo necesario para la renovación.

Los analistas esperan que en esta oportunidad se produzca una baja en la tasa de interés dado que en los últimos días se normalizó la demanda de pesos y la tasa de interés quedó en 25%.