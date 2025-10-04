Dónde venden la milanesa más grande de la Argentina de la que comen más de 10 personas: cuánto cuesta

La milanesa es uno de los grandes emblemas gastronómicos argentinos. Con los años, los distintos restaurantes le fueron poniendo su impronta, hasta llegar a variedades impensadas.

Bodegón El Gallego, en la mendocina localidad de Luján de Cuyo, tiene una propuesta superadora. Se trata de la que, aseguran, es la milanesa más grande del país.

El restaurante tiene varias sucursales en la provincia y en todas se destaca el tamaño de sus platos. Además de sus clásicas milanesas, se destacan las pastas y numerosas delicias ibéricas.

Cómo es la “mila de locos” de Bodegón El Gallego

La “mila de locos” está pensada para que comen 10, 12 y hasta 14 personas (dependiendo el hambre que tengan). Consiste en una inmensa milanesa -dicen que es la más grande del país- y pueden elegirse hasta cuatro toppings.

El Gallego ofrece ocho tipos de milanesas, entre las que se pueden elegir los 4 sabores de la afamada propuesta. Entre estas están, por ejemplo: Gallego (jamón cocido, cheddar, panceta, morrón y 3 huevos fritos), Marinita (jamón crudo, queso, tomate en rodajas y ajo), Cuyana (tomates cherrys, queso provolone, queso cremoso, albahaca y aceitunas negras) y Del Barrio (con fideos cinta gratinados).

Como si no fuera suficiente, lleva una enorme lluvia papas fritas por encima. Una propuesta ideal para quienes visiten el destino.

Cuánto cuesta la “mila de locos” para más de 10 personas

Si bien en el menú oficial indican que la “mila de locos” es para 10 personas, lo cierto es que pueden comer 12 y picar hasta 14.

El precio en octubre 2025 de este magnífico plato es de $173.700. ¿La probarías?