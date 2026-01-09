Despido masivo en Mercado Libre: los afectados podrían ser reemplazados por inteligencia artificial

En medio de su notable e histórico crecimiento, la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre avanzó con una serie de despidos que involucra principalmente al área de experiencia del usuario, más conocido como UX.

Despidos masivos en Mercado Libre: unas 150 personas podrían ser reemplazadas por inteligencia artificial

La noticia trascendió en la mañana de este viernes y, enseguida, las redes sociales se hicieron eco de lo acontecido. Muchos de los empleados despedidos contaron su experiencia principalmente en la red social laboral LinkedIn.

En la tarde de este viernes, desde la empresa confirmaron la noticia e indicaron que son 32 empleados despedidos en Argentina y 119 en total, abarcando el resto de los países de la región. Se habla de una “reestructuración en los equipos de UX, impulsada por la integración de Inteligencia Artificial”.

La palabra de Mercado Libre

Desde Mercado Libre confirmaron a Vía País la drástica decisión y explicaron a qué responde. “En Mercado Libre estamos evolucionando la organización de nuestros equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido. Esta transformación busca fomentar estructuras más ágiles y colaborativas, aprovechando la tecnología para seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios", indicaron.

Y sumaron: “Como parte de este proceso, 32 personas dejaron la compañía en Argentina. Se trata de una medida puntual que no modifica nuestra estrategia de crecimiento en el país ni en la región”.

En tanto, subrayaron que en 2025 crearon más de 42.000 nuevos puestos de trabajo en América Latina y siguen “contratando en múltiples áreas para acompañar el desarrollo del negocio”.

La injerencia de la Inteligencia Artificial

Según informó el medio digital Corta: “Luego de comunicarlo en varias reuniones grupales, los trabajadores recibieron correo con una carta documento donde se oficializó que la empresa había decidido ‘prescindir’ de sus servicios“.

Como los empleados afectados son principalmente quienes trabajan en UX (experiencia del usuario), se especula que serían puestos que van a reemplazarse con inteligencia artificial. Los mensajes que comenzaron a publicarse en redes sociales no son solo de Argentina, sino de toda la región.

Una de las preocupaciones que surge a raíz del suceso es que “si el líder tecnológico de Latinoamérica valida este camino" sea cuestión de tiempo que “se convierta en el estándar de toda la industria".

“Solo espero que de este momento salga una mejor versión de los muchos contenidistas de Mercado Libre que hoy estamos atravesando este gran layoff", escribió una de las despedidas.

“Sí, en el layoff que hubo ayer de Mercado Libre también salí. Una noticia dura y difícil de asimilar, pero me quedo con los aprendizajes, retos y logros que tuve durante 3 años y medio que estuve en la empresa”, fue el mensaje de otra empleada, en este caso de Colombia.