Decathlon vuelve a la Argentina y busca 90 empleados para trabajar: cómo enviar el CV

Decathlon, la reconocida cadena internacional de indumentaria y equipamiento deportivo, regresará a la Argentina después de más de 20 años.

El primer local abrirá a fines de octubre en el complejo Al Río de Vicente López, sobre la Avenida del Libertador, con una superficie de 3.000 metros cuadrados y un modelo de gestión replicado del que ya funciona en Uruguay y Paraguay bajo el Grupo One.

La inversión inicial ronda los 200 millones de dólares, destinados a infraestructura, logística y expansión comercial. Además, el desembarco estará acompañado por la puesta en marcha de su canal de venta online, que permitirá comprar desde cualquier punto del país con el mismo stock disponible en la tienda física.

El primer local de Decathlon abrirá a fines de octubre en el complejo Al Río de Vicente López.

Ofrecen 90 puestos de trabajo: cómo mandar el cv

La compañía abrió la búsqueda laboral para 90 personas, de las cuales 60 trabajarán en el local y 30 en logística. Los perfiles buscados abarcan atención al cliente, ventas, retail, logística, gestión administrativa, soporte digital y perfiles vinculados al deporte.Los interesados pueden postularse a través del sitio del Grupo One: oportunidades.grupone.online.

Decathlon ofrece indumentaria e implementos deportivos.

¿Decathlon abrirá más locales en Argentina?

La apertura de Vicente López será solo el primer paso. Decathlon ya proyecta al menos tres nuevas tiendas en 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y en capitales del interior como Córdoba, Rosario y Mendoza.

El regreso tras 20 años

La marca ya había intentado instalarse en la Argentina en el año 2000 con un local en el shopping Soleil de San Isidro, pero la crisis económica de 2001 obligó al cierre. Ahora, con un respaldo financiero más sólido y experiencia regional, Decathlon busca consolidarse en un mercado competitivo y de gran demanda.

Con más de 1.700 tiendas en 78 países, la empresa ofrecerá en el país un amplio catálogo de indumentaria, calzado, bicicletas y accesorios deportivos.