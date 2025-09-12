Cuánto saldrá alquilar en Mar del Plata este verano: aumentos y precios confirmados

De a poco se palpita la temporada de verano 2026 en Argentina y la Costa Atlántica siempre será uno de los destinos más elegidos. En ese sentido, Mar del Plata vuelve a ser protagonista por la incógnita sobre los precios de los alquileres. Según el colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de la ciudad, los alquileres temporarios tendrán un incremento promedio del 25%, respecto al verano pasado y con un gran esfuerzo.

Los costos sugeridos intentan generar un equilibro entre la accesibilidad y la rentabilidad. Los dueños quieren ganar plata y la gente quiere hacer turismo, pero la competencia con los destinos del exterior es fuerte: “Mar del Plata es el faro donde mira el turismo”, señaló Guillermo Oscar Rossi, presidente del Colegio, al remarcar la necesidad de ser prudentes con los precios y agregó: “En un esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad, teniendo en cuenta que la inflación interanual por el Índice de Contratos de Locación (ICL) ronda el 50%”, difundió Crónica.

Valores orientativos para casas y departamentos

Según la información oficial que trascendió, los alquileres por semana en “La Feliz”, arrancarán desde los siguientes montos:

Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000

Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000

Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000

Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000

Estos valores son estimativos y cada uno dependerá de la negociación entre propietarios e inquilinos.

Vacaciones en Mar del Plata.

Cuánto costará alquilar una carpa en Punta Mogotes

Pero no solo los alquileres definieron los precios. El balneario 12 de Punta Mogotes, uno de los más conocidos de Argentina, ya tiene reservas que alcanzan el 65%, con los siguientes valores:

Carpa por día: $80.000 (con estacionamiento opcional de $15.000).

Semana en enero: $560.000.

Quincena en enero: entre $1.100.000 y $1.200.000.

Mes de enero: $2.000.000.

Febrero: semana a $500.000, quincena $900.000 y mes completo $1.700.000.

Según su propietario, Augusto Digiovanni, los precios ya quedaron fijos para toda la temporada, independientemente de la inflación.

Punta Mogotes, en Mar del Plata. (Buenos Aires)

Expectativas para el verano 2026

Las reservas en los departamentos todavía avanzan de a poco, pero la demanda en los balnearios podría mostrar señales positivas. En Argentina, la economía siempre es un tema a seguir y por eso la gente analiza los gatos de las vacaciones con mucho cuidado.

Mar del Plata, la principal ciudad balnearia del país, siempre es una atracción y un desafío para cada temporada.