Cuánto ganarán los empleados de comercio en agosto 2025 tras la homologación de las paritarias

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicó un comunicado en el que detalla el acuerdo paritario homologado con entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector.
El acuerdo contempla un incremento salarial del 6% para el período comprendido entre julio y diciembre de 2025. Su aplicación será remunerativa y no acumulativa, y se distribuirá en partes iguales mensuales.
Es decir, los trabajadores recibirán un incremento del 1% mensual durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Además, a todas las categorías se les otorgará una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales, que se incorporará al básico en 2026.
Cómo queda el nuevo esquema de aumentos para empleados de comercio
El nuevo esquema de aumentos que fue homolagada consiste en:
- 1 % mensual no acumulativo sobre los sueldos básicos de junio, aplicable entre julio y diciembre de 2025.
- Suma fija no remunerativa de $40.000, mensual y durante el mismo semestre, que se sumará al básico en 2026.
Los incrementos corresponden tanto a empleados jornada completa como a jornada parcial, proporcionalmente.
Así quedan los sueldos de los empleados de comercio en agosto
En agosto se percibirá el 2 % acumulado de aumentos: 1 % en julio y 1 % en agosto; y dos sumas fijas de $40.000, correspondientes a julio y agosto.
Categoría: Maestranza
- Maestranza A: $1.056.054
- Maestranza B: $1.060.634
- Maestranza C: $1.067.094
Categoría: Administrativo
- Administrativo A: $1.067.094
- Administrativo B: $1.071.674
- Administrativo C: $1.076.254
- Administrativo D: $1.090.754
- Administrativo E: $1.105.254
- Administrativo F: $1.119.754
Categoría: Cajero
- Cajero A: $1.070.773
- Cajero B: $1.074.034
- Cajero C: $1.081.934
Categoría: Auxiliar
- Auxiliar A: $1.070.773
- Auxiliar B: $1.081.934
- Auxiliar C: $1.105.254
Categoría: Auxiliar Especializado
- Especializado A: $1.081.934
- Especializado B: $1.105.254
Categoría: Vendedor
- Vendedor A: $1.100.221
- Vendedor B: $1.110.758
- Vendedor C: $1.127.694
Estos valores incluyen el 2 % de aumento y las dos sumas fijas. En los casos de jornada parcial o media jornada, los montos se prorratean según las horas trabajadas.