Cuánto ganarán los empleados de comercio en agosto 2025 tras la homologación de las paritarias

El acuerdo fue oficializado por el Gobierno. De cuánto será el aumento.

Claudia Mercado
Claudia Mercado

7 de agosto de 2025,

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicó un comunicado en el que detalla el acuerdo paritario homologado con entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector.

El acuerdo contempla un incremento salarial del 6% para el período comprendido entre julio y diciembre de 2025. Su aplicación será remunerativa y no acumulativa, y se distribuirá en partes iguales mensuales.

Es decir, los trabajadores recibirán un incremento del 1% mensual durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Además, a todas las categorías se les otorgará una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales, que se incorporará al básico en 2026.

Cómo queda el nuevo esquema de aumentos para empleados de comercio

El nuevo esquema de aumentos que fue homolagada consiste en:

  • 1 % mensual no acumulativo sobre los sueldos básicos de junio, aplicable entre julio y diciembre de 2025.
  • Suma fija no remunerativa de $40.000, mensual y durante el mismo semestre, que se sumará al básico en 2026.

Los incrementos corresponden tanto a empleados jornada completa como a jornada parcial, proporcionalmente.

Así quedan los sueldos de los empleados de comercio en agosto

En agosto se percibirá el 2 % acumulado de aumentos: 1 % en julio y 1 % en agosto; y dos sumas fijas de $40.000, correspondientes a julio y agosto.

Categoría: Maestranza

  • Maestranza A: $1.056.054
  • Maestranza B: $1.060.634
  • Maestranza C: $1.067.094

Categoría: Administrativo

  • Administrativo A: $1.067.094
  • Administrativo B: $1.071.674
  • Administrativo C: $1.076.254
  • Administrativo D: $1.090.754
  • Administrativo E: $1.105.254
  • Administrativo F: $1.119.754

Categoría: Cajero

  • Cajero A: $1.070.773
  • Cajero B: $1.074.034
  • Cajero C: $1.081.934

Categoría: Auxiliar

  • Auxiliar A: $1.070.773
  • Auxiliar B: $1.081.934
  • Auxiliar C: $1.105.254

Categoría: Auxiliar Especializado

  • Especializado A: $1.081.934
  • Especializado B: $1.105.254

Categoría: Vendedor

  • Vendedor A: $1.100.221
  • Vendedor B: $1.110.758
  • Vendedor C: $1.127.694

Estos valores incluyen el 2 % de aumento y las dos sumas fijas. En los casos de jornada parcial o media jornada, los montos se prorratean según las horas trabajadas.

