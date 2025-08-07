Cuánto ganarán los empleados de comercio en agosto 2025 tras la homologación de las paritarias

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicó un comunicado en el que detalla el acuerdo paritario homologado con entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector.

El acuerdo contempla un incremento salarial del 6% para el período comprendido entre julio y diciembre de 2025. Su aplicación será remunerativa y no acumulativa, y se distribuirá en partes iguales mensuales.

Es decir, los trabajadores recibirán un incremento del 1% mensual durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Además, a todas las categorías se les otorgará una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales, que se incorporará al básico en 2026.

Cómo queda el nuevo esquema de aumentos para empleados de comercio

El nuevo esquema de aumentos que fue homolagada consiste en:

1 % mensual no acumulativo sobre los sueldos básicos de junio, aplicable entre julio y diciembre de 2025.

Suma fija no remunerativa de $40.000, mensual y durante el mismo semestre, que se sumará al básico en 2026.

Los incrementos corresponden tanto a empleados jornada completa como a jornada parcial, proporcionalmente.

Así quedan los sueldos de los empleados de comercio en agosto

En agosto se percibirá el 2 % acumulado de aumentos: 1 % en julio y 1 % en agosto; y dos sumas fijas de $40.000, correspondientes a julio y agosto.

Categoría: Maestranza

Maestranza A: $1.056.054

Maestranza B: $1.060.634

Maestranza C: $1.067.094

Categoría: Administrativo

Administrativo A: $1.067.094

Administrativo B: $1.071.674

Administrativo C: $1.076.254

Administrativo D: $1.090.754

Administrativo E: $1.105.254

Administrativo F: $1.119.754

Categoría: Cajero

Cajero A: $1.070.773

Cajero B: $1.074.034

Cajero C: $1.081.934

Categoría: Auxiliar

Auxiliar A: $1.070.773

Auxiliar B: $1.081.934

Auxiliar C: $1.105.254

Categoría: Auxiliar Especializado

Especializado A: $1.081.934

Especializado B: $1.105.254

Categoría: Vendedor

Vendedor A: $1.100.221

Vendedor B: $1.110.758

Vendedor C: $1.127.694

Estos valores incluyen el 2 % de aumento y las dos sumas fijas. En los casos de jornada parcial o media jornada, los montos se prorratean según las horas trabajadas.