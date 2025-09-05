Cuánto ganan los efectivos de la Policía Federal en septiembre 2025

La Policía Federal Argentina percibió en septiembre una actualización salarial, que responde al esquema de haberes resuelto recientemente por el Ministerio de Seguridad.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece la nueva escala salarial para la Policía Federal Argentina, con valores actualizados que van de junio a noviembre.

Lo que cobran los integrantes de la Policía Federal en septiembre de 2025 varía dependiendo la jerarquía de cada uno.

Cuánto gana un policía federal en septiembre de 2025

Según el cargo que ocupen, el personal policial percibe el siguiente salario:

Comisario General: $2.834.897,33

Comisario Mayor: $2.577.179,39

Comisario Inspector: $2.272.295,80

Comisario: $1.812.063,29

Subcomisario: $1.483.922,70

Principal: $1.243.547,04

Inspector: $1.132.308,18

Subinspector: $1.029.371,08

Ayudante: $935.791,89

Suboficial Mayor: $1.674.151,14

Suboficial Auxiliar: $1.521.955,58

Suboficial Escribiente: $1.383.595,98

Sargento 1ro.: $1.257.814,53

Sargento: $1.143.467,76

Cabo 1ro.: $1.039.516,14

Cabo: $945.014,67

Agente: $859.104,25

Aspirante: $656.885,72

Cadete 3er Curso: $644.652,68

Cadete 2do y 1er Curso: $617.323,93

Capellán General: $1.525.564,81

Capellán Principal: $1.161.463,00

Capellán: $1.036.821,14

Auxiliar Superior de 1ra: $1.320.181,34

Auxiliar Superior de 2da: $1.145.736,08

Auxiliar Superior de 3ra: $1.033.593,96

Auxiliar Superior de 4ta: $942.797,44

Auxiliar Superior de 5ta: $909.058,79

Auxiliar Superior de 6ta: $839.545,61

Auxiliar Superior de 7ma: $785.057,03

Auxiliar de 1ra: $1.043.355,50

Auxiliar de 2da: $976.927,26

Auxiliar de 3ra: $924.830,16

Auxiliar de 4ta: $864.722,91

Auxiliar de 5ta: $790.960,18

Auxiliar de 6ta: $751.433,95

Auxiliar de 7ma: $719.108,86

Cabe mencionar que el adjunto de la normativa para la Policía Federal clasifica los salarios por regiones y detalla los montos para cada cargo, de acuerdo a la zona en la que se sirve. En esa grilla aparece el monto diferenciado para la región Tucumán, Corrientes, Cuyo, Santa Fe, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Mar del Plata.

Cuánto deben pagar las empresas que contraten personal policial

Aquellas empresas que contraten a miembros de la Policía Federal Argentina para que realicen tareas adicionales deberán pagar los siguientes montos: