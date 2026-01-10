¿Cuánto ganaban las Bandana en los 2000? Una ex Popstars dijo cifras y lanzó una bomba contra Gustavo Yankelevich

Luana Pascual, exparticipante de Popstars y reconocida en las redes como “La Loba de Catán”, habló de un tema que supo ser tabú en los 2000, pero del que siempre se habló: ¿cuánto de todo el dinero que generaba Bandana era para las artistas?

Pascual respondió el comentario de un hater, que rezaba “con razón no la eligieron en Popstars”, y aprovechó para lanzar munición gruesa en contra de Gustavo Yankelevich.

“Mientras las chicas ganaban $1.200 por mes, porque se la llevaba toda Gustavo Yankelevich, yo estaba ganando 200 dólares por show”, señaló.

Se sabe que, en este tipo de productos, las oportunidades no se limitan a los ganadores, sino que se abren puertas y ventanas para los participantes más talentosos y que sepan aprovecharlas. La diferencia es que quienes se alzan con el premio mayor, muchas veces quedan atados a contratos que limitan sus ganancias. Esto, según asegura Luana, también sucedió con Bandana.

“Tenía un contrato con RGB, la productora de Yankelevich, por el que no podíamos hacer presentaciones durante dos años, por eso me fui a trabajar a Perú”, recordó la chica.

“Me hubieran explotado”

“Menos mal que no me eligieron, porque me hubieran explotado muchísimo, como las explotaron a Bandana. Me alegro que se hayan liberado de las garras de Yankelevich”, lanzó sin tapujos la cantante.

Pascual enfatizó que el éxito televisivo y el dinero que se genera no suele estar directamente vinculado con lo que perciben las artistas.

Para las integrantes de Bandana el sueldo era mensual y en pesos; en tanto ella, por fuera del grupo, consiguió cobrar en dólares y una cifra mucho más alta por show.