Cuánto gana un empleado de OpenAI en enero 2026: cómo postularse.

Trabajar en OpenAI, la compañía liderada por Sam Altman, se transformó en un verdadero récord salarial dentro de Silicon Valley. De acuerdo con una investigación de The Wall Street Journal, el ingreso promedio anual en la empresa creadora de ChatGPT ronda los 1,5 millones de dólares, un monto que contempla bonos y paquetes de acciones (PPU).

Con una dotación cercana a los 4.000 empleados, la firma se encuentra en plena búsqueda de talento a nivel global, con el objetivo de encabezar el desarrollo de la inteligencia artificial generativa de cara a una futura salida a bolsa.

Estos números colocan a OpenAI en una posición inédita dentro del ecosistema tecnológico. Para dimensionarlo, el salario promedio en la compañía es 34 veces mayor al que ofrecían otras grandes tecnológicas antes de debutar en el mercado bursátil.

Este ambicioso esquema de compensaciones responde a una estrategia concreta: retener a los cerca de 4.000 empleados de OpenAI frente a las propuestas multimillonarias de rivales directos como Google DeepMind, Meta y Anthropic.

El monto promedio de u$s 1,5 millones anuales no se percibe exclusivamente en efectivo. La remuneración combina un salario base competitivo con un robusto paquete de Unidades de Participación en Ganancias (PPU), un sistema de acciones que les permite a los empleados acceder a los beneficios económicos de la compañía antes de su esperada salida a bolsa.

Así es el empleo en OpenAI en 2026

Ingreso promedio: alrededor de u$s 1.500.000 por año , considerando la compensación total.

Paquete de beneficios: incluye coberturas médicas premium , planes de retiro y programas orientados al bienestar y la salud mental , pensados para amortiguar la alta exigencia del sector.

Modalidades laborales: opciones presenciales, híbridas o remotas , según el rol y el equipo.

Sede central: San Francisco, Estados Unidos , con oficinas adicionales en Londres, Dublín y Tokio .

Sectores con mayor demanda de personal: Ingeniería, Investigación, Ética en IA y Ventas Corporativas.

Cómo aplicar para trabajar en OpenAI desde Argentina

Si bien la mayoría de las posiciones se concentran en sus sedes centrales, OpenAI viene ampliando su estrategia para captar talento internacional y admite postulaciones desde distintos países. Estos son los pasos clave para comenzar:

Búsqueda de oportunidades: el único sitio habilitado para aplicar es openai.com/careers, donde las vacantes se organizan en áreas como Research, Engineering, Product y Go-to-Market.

Armado del perfil: la compañía pone especial énfasis en la afinidad con su misión, centrada en garantizar que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad. Resulta fundamental exhibir experiencias y proyectos previos en los que la IA haya sido utilizada para abordar desafíos complejos.

Instancias de selección: según distintos informes periodísticos, el proceso contempla entre cinco y siete etapas, que incluyen entrevistas técnicas, evaluaciones culturales y encuentros con referentes de los equipos. Para 2026, además, se incorporaron pruebas específicas sobre seguridad y ética en todos los niveles de contratación.