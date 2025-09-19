Cuánto gana un cerrajero por día en Buenos Aires en septiembre 2025

Solicitar su servicio suele ser de “vida o muerte”, muchas veces en horarios críticos y, muy probablemente, no quede otra que pagar lo que pidan. Uno de los oficios que más controversias y opiniones diversas genera. Sí: hablamos de los cerrajeros.

Quedarse encerrado a primera hora, cuando hay que salir a trabajar urgente, o llegar en plena madrugada y darse cuenta que perdiste la llave puede traducirse en una verdadera desgracia doméstica.

Es por estos casos que en cualquier heladera hay un sticker pegado con un teléfono y esa bendita frase que reza: “Atención 24/7″. Ese servicio tiene un costo y, en muchos casos, vaya si lo tiene.

Cuánto gana un cerrajero en Buenos Aires

Un cerrajero decidió hacer la cuenta día a día de lo que gana haciendo su trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de dar un panorama de su salario al cabo de 30 días. Claro que, como tantos oficios, las ganancias suelen ser muy fluctuantes: depende de la demanda del servicio.

En uno de los videos que subió detalla el trabajo realizado en un día, el costo, lo que cobró y cuánto del total le queda de ganancia. Así, la apertura y cambio de cerradura le sumó $110.000, una apertura $40.000, otra apertura y cambio $130.000 y una apertura más $70.000. En un día movido y de mucha actividad, este cerrajero obtuvo un total de $350.000.

En otro video se ve que la actividad baja notablemente y logra recaudar $180.000. Sin embargo, en ese clip también publica cuál viene siendo su ganancia total en 7 días de trabajo: $2.285.000 en apenas una semana. Un numerazo si pensamos que, de obtener cifras parecidas durante cuatro semanas, podría estar en un promedio de 9 millones de pesos mensuales.