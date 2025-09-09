Cuánto cuestan los nuevos iPhone 17: precios de todos los modelos

Este martes 9 de septiembre, Apple volverá a ser protagonista del mundo tecnológico con la presentación oficial de los iPhone 17, su nueva generación de smartphones. El evento se llevará a cabo a las 14 horas de la Argentina y, como ocurre cada año, despierta una gran expectativa tanto en los usuarios de la marca como en los que siguen de cerca la evolución del mercado.

Los cuatro modelos de iPhone 17

Según trascendió en las últimas horas, Apple lanzará cuatro versiones diferentes:

iPhone 17 (base)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Air, el gran protagonista, considerado el teléfono más delgado en toda la historia de la compañía, con un grosor de apenas 5,5 milímetros.

El modelo Air llegaría para reemplazar al Plus de 2024, con un diseño ultradelgado y un precio superior.

Precios de los iPhone 17 en 2025

De acuerdo a un informe de 9to5Mac, los nuevos iPhone mantendrían el esquema de valores de la generación anterior, salvo por algunos detalles:

iPhone 17 : desde 799 dólares.

iPhone 17 Pro : desde 999 dólares, aunque sería 100 dólares más caro que el modelo 16 por el aumento de almacenamiento.

iPhone 17 Pro Max : desde 1.199 dólares.

iPhone 17 Air: 50 dólares más caro que el 16 Plus, con un valor inicial estimado en 849 dólares.

Un dato clave es que toda la serie arrancaría en 256GB de memoria interna, duplicando los 128GB de base de la actual generación.

What to expect from the iPhone 17 lineup 🔥



Apple will officially announce the new iPhones on Tuesday at the #AppleEvent pic.twitter.com/t10bPcCQl0 — Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2025

Novedades y sorpresas esperadas

Los rumores previos al evento anticipan varias novedades:

Nuevo diseño de cámaras traseras , con un módulo vertical que recuerda al estilo de los Google Pixel.

Carga inversa inalámbrica , para que los iPhone puedan recargar otros dispositivos sin necesidad de cables.

Sin iPhone plegable todavía : Apple pospondría su lanzamiento para 2026.

Aniversario en la mira: en 2027, la compañía prepara una edición especial para celebrar los 20 años del iPhone.

Un evento clave para el mercado

A pesar de que los teléfonos con Android son mayoría a nivel global, los iPhone siguen marcando tendencias e imponiendo estándares en la industria. En este contexto, la llegada de los iPhone 17 promete consolidar a Apple con innovaciones en diseño y funciones, sin dejar de lado la siempre polémica variable de los precios. La presentación de hoy será transmitida en vivo por los canales oficiales de Apple.