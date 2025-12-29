Economía / Havanna

Cuánto cuestan los nuevos alfajores Havanna Playa Bristol y Playa Grande en homenaje a Mar del Plata

La marca marplatense agranda su familia más premium con sabores inspirados en la nostalgia del verano. Qué traen adentro y cuáles son los precios para el Verano 2026.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

29 de diciembre de 2025,

Cuánto cuestan los nuevos alfajores Havanna Playa Bristol y Playa Grande en homenaje a Mar del Plata
Havanna lanzó nuevos alfajores este verano.

Si sos fanático del clásico alfajor Mar del Plata, preparate, porque Havanna acaba de subir la apuesta. En un homenaje a los 150 años de “La Feliz”, la marca lanzó dos nuevas variedades que buscan conectar directamente con nuestra memoria emotiva: el Alfajor Playa Bristol y el Alfajor Playa Grande.

Cuánto cuestan los nuevos alfajores Havanna en homenaje a Mar del Plata

De acuerdo a lo que informó Canal 26, el precio de la caja de ocho unidades, con cuatro de cada sabor, cuesta $28.000. Es decir, $3.500 por unidad.

Havanna arrancó la temporada de verano con nuevos alfajores.
Havanna arrancó la temporada de verano con nuevos alfajores.

El ADN: sal marina y doble relleno

Lo primero que tenés que saber es que ambos mantienen la estructura que hizo famoso al alfajor Mar del Plata: son alfajores grandes, de 90 gramos, con doble relleno y esas características tapas con cristales de sal marina que le dan el toque distintivo.

Sin embargo, las recetas internas cambian drásticamente para reflejar la personalidad de cada playa.

Alfajor la felicidad y la Bristol: para los dulceros

Este alfajor está pensado para quienes buscan suavidad y notas acarameladas.

  • La cobertura: Está bañado en un novedoso chocolate Gold, exclusivo de la marca, que se destaca por tener suaves notas a caramelo.
  • El relleno: Combina el clásico dulce de leche Havanna con un corazón cremoso de ganache de chocolate blanco.
Lobo Marino de la Bristol de Mar del Plata (Foto: Turismo Mar del Plata)
Lobo Marino de la Bristol de Mar del Plata (Foto: Turismo Mar del Plata)

Alfajor la felicidad Playa Grande: intensidad y textura

La opción para los amantes del chocolate amargo y las texturas complejas.

  • La cobertura: Un baño intenso de chocolate 70% cacao.
  • El relleno: Trae dulce de leche Havanna, pero la estrella es su centro: un núcleo delicado de crème brûlée que incluye trocitos crocantes de dulce de leche.
Playa Grande, Mar del Plata. Una de las más concurridas, es ideal para la práctica del surf en su nivel inicial. (Mario Cherrutti)
Playa Grande, Mar del Plata. Una de las más concurridas, es ideal para la práctica del surf en su nivel inicial. (Mario Cherrutti)

¿Cómo conseguirlos?

La mala noticia para los ansiosos es que, por ahora, hay que viajar. Este lanzamiento es exclusivo de la Costa Atlántica.

Estarán disponibles a partir del sábado 27 de diciembre en todos los locales de la costa desde las 11:00 hs, aunque el local de La Perla (Mar del Plata) tendrá la primicia exclusiva desde las 9:00 hs. Se podrán comprar sueltos o en una caja combinada de 8 unidades.

Local de Havanna. (Gentileza Havanna)
Local de Havanna. (Gentileza Havanna)

Temas Relacionados

MÁS DE Havanna
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS