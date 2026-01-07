Cuánto cuestan las zapatillas Converse en colaboración con Stranger Things que son furor y llegan este 7 de enero a la Argentina

Converse vuelve a unir moda y cultura pop con el lanzamiento de una colaboración que promete convertirse en objeto de culto. A partir de este 7 de enero, llegarán a la Argentina las zapatillas Converse x Stranger Things, una edición limitada pensada para celebrar la temporada final de la serie de Netflix y rendir homenaje a la estética ochentosa que marcó a toda una generación.

La colección apuesta por un diseño cargado de referencias ocultas, guiños a los personajes y detalles gráficos que remiten al universo oscuro y fantástico de Hawkins. Bajo el lema “Villanos monstruosos, aventuras extrañas y nostalgia ochentosa al máximo”, Converse reinterpreta sus modelos clásicos con una impronta más oscura y disruptiva, fiel al espíritu de Stranger Things.

Chuck 70: lona desgastada y guiños a Hawkins

El primer par de la colaboración está basado en las Chuck 70, con una capellada de lona desgastada y una entresuela con acabado envejecido que refuerza el look vivido y auténtico. El diseño incluye estampas audaces y referencias escondidas para los fanáticos más atentos.

Entre los detalles más llamativos aparecen la frase “Rockin’ Robin” y ondas de radiofrecuencia bordadas, junto a una forrería interior con las inscripciones “Beam Me Up This Place Sucks!” y “HellFire Lives” en la lengüeta. También suma charms en los cordones con forma de Hawkins, un llavero de gallina de goma y cordones inspirados en Vecna.

El icónico patch All Star se reversiona con un diseño del Demogorgon, mientras que el talón invertido incorpora la frase “94.5 FM”. El conjunto se completa con una suela traslúcida, que refuerza el carácter especial de esta edición limitada.

El segundo modelo: cuero premium y estética ochentosa

El segundo par de la colección eleva la apuesta con una capellada de cuero premium desgastado, perforada con ondas de sonido en la puntera, un guiño directo al mundo musical y sobrenatural de la serie. La paleta de colores está inspirada en el archivo original de las Converse Weapon de los años 80, reforzando la impronta retro.

En el interior, la forrería y la plantilla estampadas presentan ilustraciones de Vecna y el Mind Flayer, mientras que la lengüeta incorpora la tipografía oficial de Stranger Things con detalles invertidos. Los pasadores, charms para cordones y los ojalillos con estética de señal de grabación completan un diseño pensado al milímetro para los fans.

Cuánto cuestan las zapatillas converse x Stranger Things

Según publica la página Digital Sport, los precios de las zapatillas son los siguientes:

BOTAS WEAPON X STRANGER THINGS converse: $269.999

BOTAS CHUCK 70 X STRANGER THINGS converse: $249.999

Un lanzamiento pensado para coleccionistas y fans

La colaboración Converse x Stranger Things no solo celebra el final de una de las series más exitosas de la última década, sino que también refuerza el vínculo entre la moda urbana y la cultura pop. Con referencias directas a Hawkins, sus villanos y su imaginario ochentoso, estas zapatillas se perfilan como uno de los lanzamientos más esperados del verano.

Las Converse x Stranger Things estarán disponibles en Argentina desde el 7 de enero, en edición limitada, lo que las convierte en una pieza clave tanto para fanáticos de la serie como para amantes de las sneakers con historia y personalidad.