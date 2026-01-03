Cuánto cuestan las medialunas de Atalaya, el ritual gastronómico rumbo a la Costa

Viajar a la Costa conlleva una serie de “rituales” que las familias argentinas respetan: el más charlatán de copiloto, no puede faltar el mate, una buena selección musical y las paradas estratégicas para recargar energía.

Las medialunas más famosas del país.

Entre esos recreos necesarios aparece el Parador Atalaya, fundado en 1942 en la ciudad de Chascomús. Este se destaca por la elaboración artesanal de sus productos, “rasgo que se ha mantenido a través del tiempo y que hoy constituye parte de su identidad”, garantizan en su sitio web.

Uno de los productos más característicos del lugar son las medialunas de manteca o dulces, como le dicen en algunos lugares. Con los años Atalaya se expandió y además de estar en la Ruta 2 -tanto en el camino de ida como de vuelta- ahora se puede encontrar en decenas de locaciones gracias a su modelo de franquicias.

Cuánto cuestan las medialunas en el Parador Atalaya

Desde la página de Instagram del Parador Atalaya está disponible el link para hacer los pedidos en las sucursales de CABA y Provincia de Buenos Aires.

Si bien desde el Parador de Ruta 2 no respondieron a Vía País sobre los precios actuales de sus productos y no es posible encontrarlo en sus redes, mediante Pedidos Ya la mayoría del resto de las sedes coinciden en los valores.

Los precios: