Cuánto cuestan las medialunas de Atalaya, el ritual gastronómico rumbo a la Costa

Son un clásico para amenizar el viaje tanto de ida como de vuelta y ahora cuentan con sucursales en varios lugares de CABA y provincia de Buenos Aires.

Claudia Mercado
Claudia Mercado

3 de enero de 2026,

Viajar a la Costa conlleva una serie de “rituales” que las familias argentinas respetan: el más charlatán de copiloto, no puede faltar el mate, una buena selección musical y las paradas estratégicas para recargar energía.

Entre esos recreos necesarios aparece el Parador Atalaya, fundado en 1942 en la ciudad de Chascomús. Este se destaca por la elaboración artesanal de sus productos, “rasgo que se ha mantenido a través del tiempo y que hoy constituye parte de su identidad”, garantizan en su sitio web.

Uno de los productos más característicos del lugar son las medialunas de manteca o dulces, como le dicen en algunos lugares. Con los años Atalaya se expandió y además de estar en la Ruta 2 -tanto en el camino de ida como de vuelta- ahora se puede encontrar en decenas de locaciones gracias a su modelo de franquicias.

Cuánto cuestan las medialunas en el Parador Atalaya

Desde la página de Instagram del Parador Atalaya está disponible el link para hacer los pedidos en las sucursales de CABA y Provincia de Buenos Aires.

Si bien desde el Parador de Ruta 2 no respondieron a Vía País sobre los precios actuales de sus productos y no es posible encontrarlo en sus redes, mediante Pedidos Ya la mayoría del resto de las sedes coinciden en los valores.

Los precios:

  • Rellenas con pastelera, dulce de leche o Nutella: $ 2900 la unidad
  • Con jamón y queso: $ 4700 la unidad
  • Medialunas dulces (manteca)/ saladas (grasa): $ 1900 la unidad, $ 9900 la media docena, $ 16.200 la docena o $ 29.880 las dos docenas.

