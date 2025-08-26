Cuánto cuestan las entradas para ver a la Selección Argentina y cuándo salen a la venta

El momento que nadie hubiese querido que llegue, parece estar a punto de concretarse: todo indica que el próximo 4 de septiembre, Lionel Messi jugará el último partido oficial con la Selección Argentina en nuestro país. Y, como es de esperarse, quieren ser parte del comienzo de una despedida histórica.

La de septiembre será la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El jueves 4, Argentina será local frente a Venezuela, y el martes 9 visitará a Ecuador.

Este martes se publicaron los precios de las entradas del encuentro, que comenzarán a venderse este miércoles 27.

Cuánto cuestan las entradas para ver a la Selección Argentina

La venta de entradas para Argentina - Venezuela va a empezar este miércoles 27 por http://deportick.com a partir de las 17hs. Este martes, en tanto, se habilitó la preventa exclusiva con American Express.

Los precios de las entradas son:

Popular - $90.000

Popular MENOR - $29.000

Sívori y Centenario ALTA - $158.000

Sívori y Centenario MEDIA - $320.000

San Martin y Belgrano ALTA - $260.000

San Martín y Belgrano BAJA - $450.000

San Martín Y Belgrano MEDIA - $480.000

Cómo será el canje de entradas

El retiro de tickets se realizará en boleterías del estadio Mâs Monumental durante los siguientes días y horarios:

Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13

Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15

Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15

Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15

Cabe mencionar que los menores a partir de 3 años abonan PLATEA (Completa). Y que las personas con discapacidad deben gestionar su ingreso en www.deportick.com y no tendrán ingreso el día del partido aquellos que no lo hayan hecho ni retirado con anticipación su entrada.