Cuánto cuesta y qué trae La Lata que lanzó Narda Lepes para Navidad 2025

Narda Lepes decidió salirse de la tradición y este año optó por no elaborar el clásico pan dulce, que el año pasado lo comercializó a $35.000. Esta vez, prefirió ir con algo más coqueto e innovador, ideal para regalar.

La Lata 2025, el lanzamiento de Narda para las Fiestas

Con esta propuesta, la cocinera apunta a combinar calidad, sabor y un enfoque en ingredientes seleccionados. Un verdadero gustito navideño que vale la pena darse.

Cuánto cuesta y de qué se trata La Lata que lanzó Narda Lepes

Narda Lepes presentó para estas fiestas “La Lata 2025″. Se trata de una propuesta de primer nivel, con productos de calidad que puede convertirse en un destacado en esta Navidad y Año Nuevo.

“Para regalar, para caer a último momento, para quedar bien, para abrir en soledad...”, es la invitación de la cocinera mediante el perfil de Instagram de su local, Narda Comedor.

La Lata está compuesta por un turrón de almendras, pistachos y cranberries. Una propuesta que la casa realiza desde 2017 y que se convirtió en una clásico. Además, incluye mantecol de pistachos y maní, bombones de fruta, frambuesa y ananá; y sidras de pera y sauco.

Cabe mencionar que se trata de una edición limitada y se consigue solo por encargo llamando al número de WhatsApp del link que está en la bio de Narda Comedor en Instagram.

Hay dos valores:

La Lata con los dulces: $112.000

La Lata con los dulces y una sidra Pülku: $147.000

Su restaurante Narda Comedor está situado en Mariscal Antonio José de Sucre 664. En su cuenta de Instagram, se puede acceder al menú para conocer las propuestas que se pueden comprar con tiempo para que no falta sofisticación y buen gusto en estas fiestas decembrinas.