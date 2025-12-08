Cuánto cuesta pasar la Navidad 2025 en el Palacio Duhau: precios y menús

El incomparable Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires es mucho más que un hotel. Sus paredes y parques envuelven toda una experiencia de exclusividad única y soñada. Durante todo el año, abre sus puertas para quienes puedan disfrutar de sus sabores, lujo y confort y, como es de imaginar, las Fiestas no son la excepción.

Como cada año, el Duhau se prepara para los eventos decembrinos con una propuesta única y soñada. En Nochebuena, Navidad, Fin de año y 1° de enero los agasajados disfrutarán de sabores y un ambiente de un nivel superior.

Cuánto cuesta pasar la Navidad en el Palacio Duhau

“Celebre la Nochebuena junto a sus seres queridos en un ambiente acogedor y distinguido. Disfrute de un menú especialmente creado por nuestro talentoso equipo, acompañado por una cuidada selección de vinos de Bodega Salentein, en una noche marcada por el espíritu navideño", indica la invitación.

El precio por persona incluye cena de cinco pasos, vinos, bebidas sin alcohol, café o te, petit fours y show en vivo. Hay dos opciones: terraza o salón.

Navidad en el Palacio Duhau

En la terraza, el valor es de US$350 los adultos y US$300 los niños de 6 a 12 años. Por su lado, en el salón el precio es de US$300 y US$250, respectivamente.

Qué incluye el menú de Navidad en Palacio Duhau

Antes de los cinco pasos, los comensales disfrutarán de un Antipasto a la mesa:

Selección de quesos de nuestra cava privada - Familia Ventimiglia de Cipolletti

Selección de cortes fríos curados

Berlinesa, mousse de hongos

Camembert bruleado y caponata

Primer paso

Ternera a baja temperatura, crema vitello tonnato, alcaparras fritas y yema curada rallada

Segundo paso

Trucha patagónica asada, ricota cremosa, higos frescos, tomates y avellanas, bagna cauda de ajo negro.

Tercer paso

Lomo Angus a las brasas, cremoso de papa andino, ragout de hongos silvestres y jugo de cocción ahumado

Cuarto paso

Nougat, tofee y pistacho

Quinto paso

Mesa de delicias navideñas