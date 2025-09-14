Cuánto cuesta merendar en el nuevo café del histórico Palacio Basavilbaso

Días atrás inauguró el nuevo café del Palacio Basavilbaso, uno de los más lindos e icónicos de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado en el barrio de Recoleta, la propuesta es disfrutar de una rica merienda en un entorno de verdadero lujo.

El palacio fue construido en 1912 y pertenecía a la familia Basavilbaso-Lanús. Semanas atrás sorprendió con su apertura tras una impactante remodelación. Ese cambio incluyó la disposición de un café.

La decoración es de una riqueza inconmensurable: pinturas de época y detalles por doquier en todos los salones. Hay pisos de parquét francés y escaleras de mármol de carrara con alfombra. Cada espacio parece pensado para obtener las más increíbles fotos.

Cuánto cuesta merendar en el café del Palacio Basavilbaso

La confitería abrió el pasado lunes 1° de septiembre. La propuesta inicial se enfoca en café de especialidad y respostería artesanal, también hay varios platos para almorzar. El objetivo a corto plazo es agregar más opciones gastronómicas.

Algunos de los precios para una merienda base en este café son: latte $5000, tostadas con crema y mermelada $6000, yogur con granola $8500 y mini torta sable $6000. Los precios de cafetería van de $4500 a $5500.

Está abierto de martes a domingos de 8 a 20 horas y se encuentra en José Andrés Pacheco de Melo 1900, en pleno corazón de Recoleta.

Otro de los proyectos en el edificio es realizar visitas guiadas y, además, ya se encuentran abiertas las reservas para celebrar eventos privados como casamientos, fiestas sociales, reuniones corporativas y producciones y celebraciones especiales.