Cuánto cuesta merendar en Cora, el café exclusivo del emblemático Edificio Kavanagh

Es de los edificios más conocidos e icónicos de Buenos Aires. Llama la atención de todo aquel que camine las calles de Retiro o que pasee por Plaza San Martín. El edificio Kavanagh es más que una joya arquitectónica: es un emblema porteño. Y desde hace unos meses ofrece otra manera de conocerlo.

Por primera vez desde 1934, cuando fue construido, le propone al público la alternativa de disfrutar de un café de especialidad y algo delicioso, exclusivo y de mucha calidad. Se trata de Cora Café, que pudo establecerse tras un largo proceso en el que, bajo nuevas reglas, el consorcio estuvo de acuerdo en su instalación.

“Elegimos ese lugar por el desafío y la posibilidad de abrir en una locación única, con la intención de generar un proyecto de excelencia y bello, de revitalizar y poner en valor la cuadra y dialogar con el patrimonio vivo de la arquitectura argentina, así como con la tradición de cafetería y pastelería porteña y de nuestro país”, le confió Facundo Olabarrieta, dueño y gerente de Cora, a Revista Gente.

Cuánto cuesta merendar en Cora Café

El nombre Cora Café es en honor a Corina Kavanagh, ideóloga del edificio. Su propietario asegura que los comentarios positivos de los clientes se centran en tanto en el café y la pastelería como en el ambiente, su delicada decoración y el servicio.

Acerca de la carta de Cora, aseguran que busca rendirle culto a la la pastelería argentina y al café porteño tradicional: “No hay patisserie o cookies o rolls de canela. Hay medialunas, galletas y palmeritas”, dice su dueño. Los amantes de lo salado podrán conseguir opciones ideales para los días de calorcito que se vienen: tablas de quesos y vermú, los infaltables.

Estos son los precios destacados de la carta: