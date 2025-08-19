Cuánto cuesta la entrada de “Rocky”, la obra de Nico Vázquez, en medio del escándalo por su separación de Gimena Accardi

El carisma, el talento y la disciplina de Nico Vázquez hicieron que, con el correr del tiempo, cada obra de teatro en la que actuara, produjera o dirigiera se convierta en un éxito.

“Rocky”, el espectáculo con el que brilla en la calle Corrientes no es la excepción. Esta obra cuenta con el aval y aprobación del propio Silvester Stallone, creador de la historia. Nico interpreta aquel papel tan querido y ya legendario del cine y no para de agregar funciones.

Nico Vázquez en su obra Rocky

En medio del escándalo que sacude la vida personal del artista, luego de su separación de Gimena Accardi y de que, tiempo después, esta reconociera públicamente una infidelidad, él se aferra al trabajo. Semana atrás, cuando se reincorporó a la obra tras una lesión, lo celebró con un mensaje contundente: “En este momento de mi vida, necesito más que nunca ir al escenario y al ring”.

A Vázquez lo acompaña un staff de renombre en el circuito teatral. En el papel de Adrian, la esposa de Rocky, está Dai Fernández, quien al principio del escándalo fue relacionada sentimentalmente con el actor.

Cuánto cuesta la entrada para Rocky, la obra de Nico Vázquez

“Rocky” tiene lugar en el Teatro Lola Membrives y sus funciones se realizan de jueves a domingo, con doble función los sábados. Actualmente se encuentran publicadas a la venta las entradas para las funciones hasta el domingo 5 de octubre: todas con disponibilidad baja o media.

En cuanto a los precios, son variados y arrancan en $30.000 y $40.000 para los asientos en Pullman. Luego, están las plateas, que cuestan entre $55.000, $60.000, $65.000 y $70.000. En tanto los palcos tiene dos precios: $60.000 y $70.000.