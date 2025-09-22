Cuánto cuesta irse de vacaciones a la Costa Atlántica en la temporada de verano 2026

Falta cada vez menos para que llegue la temporada de verano 2026 y la Costa Atlántica siempre se perfila como uno de los destinos turísticos más visitados por los argentinos. Los precios para las vacaciones ya están definidos en muchas ciudades y muestran aumentos de hasta 30% respecto del año pasado. En Mar del Plata, Pinamar, Cariló y el Partido de la Costa, ajustaron los costos de los alquileres, balnearios y esto obliga a las familias argentinas a hacer un análisis antes de planificar el presupuesto del viaje.

Cuánto sale alquilar una semana en Mar del Plata

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata difundió los valores de referencia para la temporada 2026.

Monoambiente: desde $300.000 por semana .

Dos ambientes: desde $470.000 por semana .

Chalets de tres ambientes: hasta $1.000.000 por semana.

En otras localidades del Partido de La Costa, los precios también marcan diferencias:

San Bernardo : monoambiente a una cuadra del mar, $65.000 diarios .

Costa del Este : casas amplias desde US$100 por día .

Costa Esmeralda: alquileres premium desde US$300 diarios.

Precios en 2026.

Precios en Pinamar y Cariló

Estos destinos mantienen sus tarifas en moneda estadounidense.

Pinamar: un departamento de dos ambientes arranca en US$200 diarios .

Cariló: casas grandes alcanzan los US$500 diarios.

Por la monetización, los dueños pueden poner precios similares al de la temporada pasada, pero acorta las estadías a períodos semanales.

Auroras australes en Pinamar

Cuánto costará una carpa en Mar del Plata

Además del hospedaje, la playa también tiene sus precios. En Punta Mogotes, los valores serán los siguientes:

Carpa diaria: $80.000 .

Primera quincena de enero: $1.100.000 .

Segunda quincena de enero: $1.200.000 .

Mes de enero completo: $2.000.000 .

Mes de febrero: $1.700.000 .

Temporada entera: $3.600.000.

Para aquellos que viajen en auto, el gasto del estacionamiento también se suma: aproximadamente 15 mil pesos por día, con bonificaciones para abonos largos. En balnearios exclusivos del sur de la ciudad, la temporada completa ya se estima en $6.300.000.

La Costa Atlántica y la competencia con el exterior

Las variables económicas en el país hacen que destinos internacionales como Brasil se vuelvan más accesibles para los viajeros, lo que obliga a los propietarios de la Costa Atlántica a evaluar sus precios para mantener al turismo.

Los turistas del interior tendrá costos más elevados para las vacaciones porque viajar en auto implica miles de kilómetros para algunos, según de donde lleguen. Esto implica gastos en combustibles y peajes.