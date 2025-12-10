Cuánto cuesta el Pan dulce saludable y artesanal que vende Le Pain Quotidien para Navidad 2025

El pan dulce es uno de los clásicos navideños infaltables en las mesas argentinas. Cada años nos encontramos con más versiones que tienen en cuenta los diversos gustos.

Pan dulce de Le Pain Quotidien

En ese contexto, también están quienes buscan una propuesta más saludable y artesanal, con ingredientes nobles que aporten nutrientes además de un rico gustito decembrino. Esa es la idea con que Le Pain Quotidien elabora en cada fiesta su pan dulce.

Cuánto cuesta el pan dulce de Le Pain Quotidien para Navidad 2025

Esta versión del clásico navideño combina harina de trigo orgánica con azúcar rubio y una mezcla generosa de frutos secos y chocolate. Un toque sutil de licores aromáticos realza su perfume. “Esponjoso, delicioso y perfectamente equilibrado”, garantizan desde la tienda. Y aseguran: “Un pan dulce que honra la receta tradicional con un toque único de la marca”.

Galletas de jengibre de Le Pain Quotidien

Esta opción de pan dulce saludable viene en dos tamaños, ideales para quienes buscan compartir, pero también para quienes quieren una opción individual en estas fiestas.

Uno de 800 gramos: $28.000

Uno de 130 gramos: $6.900

Otro clásico navideño de Le Pain Quotidien

Otras de las opciones que ofrece Le Pain Quotidien para la mesa de Navidad son: