Cuánto cuesta el Pan Dulce que vende la Pâtisserie del Palacio Duhau para Navidad 2025

Navidad no solo es una época familiar y de regalos, también es el momento ideal para disfrutar de una buena mesa a la hora del brindis y qué mejor que hacerlo con un delicioso Pan Dulce. Las opciones este año son muchas, las hay para cada gusto y presupuesto.
Uno de los lugares emblemáticos de Buenos Aires para conseguir una alternativa de lujo es la Pâtisserie del Palacio Duhau, famosa por sus preparaciones dulces y sus detalles cuidados.
Cuánto cuesta un Pan Dulce de la Pâtisserie del Palacio Duhau
La famosa Pâtisserie ofrece un pan dulce tradicional, elaborado artesanalmente sin aditivos ni conservantes. Lleva frutos secos y chips de chocolate, pero no cualquier sino chocolate belga. y lleva frutos secos. Cuesta $57.000.
Se recomienda comer en un plazo de 2 días y se entrega en una caja especial de Fiestas Duhau Pâtisserie, por lo que es una opción ideal para quienes busquen hacer un regalo que no pase desapercibido.
Además, también propone dos tipos de stollen:
- Relleno de futa glaseada, castañas y mazapán
- Relleno de chocolate belga y pastas de avellanas
El precio del stollen, el clásico pan dulce alemán cuesta $52.000.
Qué otros productos para la mesa navideña ofrece el Palacio Duhau
Algunas de las opciones que ofrece la Pâtisserie del Palacio Duhau, además del pan dulce y el stollen son:
- 3 variedades de turrón, todos por $35.000
- Nougat con pistachos, almendras y cranberries.
- Chocolate, avellanas y quinoa inflada
- Marroc.
- Galletas:
- Gingerbread cookies: $23.000
- Cookies rellenas de naranja, avellanas o frambuesas: $25.000
- Chocolates:
- Pino de chocolate con leche relleno de grageas: $60.000
- Piruletas de chocolate con leche y avellanas: $18.000
- Caja de regalo de chocolate con leche relleno de grageas: $65.000
A esto se suman otras opciones como budines, tartas y tortas, entre otras. Se puede pedir de manera presencial en el palacio o a través de su página web.