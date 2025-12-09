Cuánto cuesta el Pan Dulce que vende la Pâtisserie del Palacio Duhau para Navidad 2025

Navidad no solo es una época familiar y de regalos, también es el momento ideal para disfrutar de una buena mesa a la hora del brindis y qué mejor que hacerlo con un delicioso Pan Dulce. Las opciones este año son muchas, las hay para cada gusto y presupuesto.

Uno de los lugares emblemáticos de Buenos Aires para conseguir una alternativa de lujo es la Pâtisserie del Palacio Duhau, famosa por sus preparaciones dulces y sus detalles cuidados.

Cuánto cuesta un Pan Dulce de la Pâtisserie del Palacio Duhau

La famosa Pâtisserie ofrece un pan dulce tradicional, elaborado artesanalmente sin aditivos ni conservantes. Lleva frutos secos y chips de chocolate, pero no cualquier sino chocolate belga. y lleva frutos secos. Cuesta $57.000.

Se recomienda comer en un plazo de 2 días y se entrega en una caja especial de Fiestas Duhau Pâtisserie, por lo que es una opción ideal para quienes busquen hacer un regalo que no pase desapercibido.

Cuánto cuesta el Pan dulce que vende la Pâtisserie del Palacio Duhau para Navidad 2024

Además, también propone dos tipos de stollen:

Relleno de futa glaseada, castañas y mazapán

Relleno de chocolate belga y pastas de avellanas

El precio del stollen, el clásico pan dulce alemán cuesta $52.000.

Qué otros productos para la mesa navideña ofrece el Palacio Duhau

Algunas de las opciones que ofrece la Pâtisserie del Palacio Duhau, además del pan dulce y el stollen son:

3 variedades de turrón, todos por $35.000 Nougat con pistachos, almendras y cranberries. Chocolate, avellanas y quinoa inflada Marroc.

Galletas: Gingerbread cookies: $23.000 Cookies rellenas de naranja, avellanas o frambuesas: $25.000

Chocolates: Pino de chocolate con leche relleno de grageas: $60.000 Piruletas de chocolate con leche y avellanas: $18.000 Caja de regalo de chocolate con leche relleno de grageas: $65.000



A esto se suman otras opciones como budines, tartas y tortas, entre otras. Se puede pedir de manera presencial en el palacio o a través de su página web.