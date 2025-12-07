Cuánto cuesta el Pan Dulce que vende Kentucky para la Navidad 2025

No hay Navidad sin un buen pan dulce en la mesa. Conforme pasa el tiempo, las propuestas son cada vez más variadas, aunque se sabe que también hay opciones clásicas para quienes aman lo tradicional.

Ya está disponible el pan dulce de Kentucky

Y hablando de tradición y sabor es imposible no pensar en la cantidad de marcas que con el tiempo fueron orientando sus productos a pedir de los clientes. Hoy, esas perlitas con las que sorprendieron alguna vez, se volvieron infaltables en la mesa del brindis.

¿Puede ser este el caso de Kentucky? Identificada con la elaboración de pizzas, un buen día, hace muchos años, la cadena no quiso quedarse afuera del abanico pastelero que por estas fechas despliega su vasta nómina de pan dulces. Así, en la primera semana de diciembre lanzó con orgullo su alternativa que tienta con solo ver las fotos en redes.

Cuánto cuesta el Pan Dulce de Kentucky

“¡Volvió! El pan dulce de Kentucky. El sabor original como todos los años!“, indicaron desde la cadena, junto a la tentadora imagen del codiciado producto.

La propuesta de Kentucky tiene 1.300 kg, está cocinada en horno a leña, con elaboración artesanal y “puro fruto”: castañas de cajú, nueces, higos, cerezas y frutas abrillantadas.

Se puede a conseguir en todas sus sucursales y tiene un valor de $40.800. Dato: antes de comprar, chequeá las promociones que pueden tener disponibles las aplicaciones de envíos. Por ejemplo, a principios de diciembre, Rappi ofrecía un 15% de descuento.