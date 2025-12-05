Cuánto cuesta el Pan Dulce de la Confitería La Ideal para Navidad 2025

En la mesa navideña argentina, pocos sabores despiertan tanta emoción y entusiasmo como el del pan dulce. Este tradicional postre, heredado de las celebraciones europeas, se ha convertido en un símbolo de las fiestas de fin de año en el país.

Ya sea en su versión artesanal, con frutas confitadas y nueces, o en sus reinterpretaciones modernas con chocolate y dulce de leche, el pan dulce es mucho más que un postre: es un ritual que une generaciones, un placer compartido bajo el calor del verano y un gesto de afecto entre amigos y familiares en la mesa navideña.

Sin embargo, escoger una opción siempre es la tarea más complicada, especialmente teniendo en cuenta la gran cantidad de panes dulces que hay en todos los presupuestos.

Cuánto cuesta el pan dulce que ofrece la Confitería La Ideal

La Confitería La Ideal es un verdadero ícono de Buenos Aires, un lugar que combina historia, arquitectura y gastronomía de manera única. Fue inaugurada en 1912 por Manuel Rosendo Fernández, un inmigrante español, quien invirtió una gran suma de dinero para crear un espacio de lujo y sofisticación.

Confitería La Ideal, parte fundamental de la cultura porteña

Durante sus primeros años, La Ideal fue el punto de encuentro de la alta sociedad porteña, un lugar donde se degustaban los mejores platos y se disfrutaba de un ambiente elegante.

La confitería cerró sus puertas en 2017 para llevar a cabo una exhaustiva restauración que duró varios años. En noviembre de 2022, La Ideal volvió a abrir sus puertas, recuperando todo su esplendor y convirtiéndose nuevamente en un referente de la ciudad, especial para merendar sino para recorrer todo el lugar.

La confitería es uno de esos lugares donde se puede conseguir un rico pan dulce para Navidad. Para este año, cuentan con tres opciones:

1 kg por $26.000

Pan dulce de 1 kg en lata $38.000

1/2kg por $16.000

El pan dulce de La Ideal

El pan dulce de La Ideal tiene frutos secos y frutas abrillantadas, lo que lo hace una opción a tener en cuenta para quienes busquen un pan dulce más tradicional tanto para comer en Navidad. Además, la confitería también tiene opciones de canastas, ideales para regalar.