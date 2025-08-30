Cuánto cuesta el menú libre de la parrilla El Ferroviario en agosto de 2025 y qué incluye

El Ferroviario es una de las parrillas más reconocidas y recomendadas de la escena gastronómica porteña. Situada en Liniers, es un clásico que los amantes de este tipo de restaurantes deben conocer.

Su fuerte es la carne, pero presenta numerosas opciones por fuera de eso. Y hay una manera de probar “de todo un poco”: mediante su opción libre, a la que se accede pagando un monto fijo y, realmente, abarca decenas de platos.

Qué incluye el menú libre de El Ferroviario

La carta del lugar presenta la opción “Parrilla libre y algo más” y detalla que incluye, con algunas sugerencias.

La entrada abarca tabla de fiambres (jamón crudo y cocido; lomo; salame; bondiola; queso danbo, Mar del Plata y gruyere; y aceitunas condimentadas), matambre casero, ensalada rusa, lengua a la vinagreta, vitel toné y gambas al ajillo. Además propone carpincho, ciervo, yacaré y berenjenas al escabeche; y suma empanadas de carne cortada a cuchillo.

Se continúa con achuras (chorizo relleno con morrón, morcilla, chinchulín de ternera y rinón con provenzal), mollejas, provoleta y provoleta completa, entrañas, lechón a la parrilla, asado y cordero entrerriano. A eso se le suma costillitas de cerdo, pechito y bondiola; pollo al limón; asado ancho y fino; vacío; bife de chorizo y matambre tiernizado.

Y si alguien quedó con ganas de algo más también puede probar rabas, tortillas, revuelto gramajo, milanesas, supremas, matambre a la pizza y pastas. Por supuesto, luego de todo eso, sigue el postre.

Cuánto cuesta la parrilla libre en El Ferroviario

En agosto 2025, el precio por persona -a partir de 12 años inclusive- es de 46.000 pesos. Los niños de entre 5 y 11 años pagan el 50%, mientras de que los menores de 4 años no pagan.

Con ese monto se cubre la parrilla libre (y todo lo descripto anteriormente), el postre, una bebida a elección y el valor del cubierto.

El Ferroviario abre de martes a domingo de 12 hs a 17:30 hs y de 20 hs a 1 hs. Se encuentra en Av. Reservistas Argentinos 219, en el barrio de Liniers.